Direniş kazanacak

Urfa’dan Yalova’ya, İzmir’den Sakarya’ya kadar ülkenin dört bir yanındaki işçiler sokakta. Sendika üyesi oldukları için işten çıkarılmadan ödenmeyen ücretlere kadar emekçiler, işverenden haklarını istiyor.

Begüm UĞURLU

Sakarya’da Burda Bebek, İzmir Bergama’daki Agrobay Seracılık ile Urfa’daki Özak Tekstil işçileri sendikal hakları için eylemlerine devam ederken Yalova’daki Gemak Tersanesi’nde çalışan emekçiler 2 aydır ödenmeyen ücretlerini istiyor.

Gemak Tersanesi işçileri, 2 aydır ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle dün ‘Ücret Hakkımız Gasp Edilemez’ diyerek DİSK/Limter-İş Sendikası’yla tersane önünde direnişe başladı. Haklarını alana kadar direnişe devam edeceklerini belirten işçiler, “Denizlerde, okyanuslarda yüzen o muhteşem gemileri yapıyoruz. Tersane patronlarına trilyonlar kazandırıyoruz ama hâlâ burada insanca çalışma koşullarıyla çalışmıyoruz. Birlik olup mücadele edersek kazanırız” dedi.

Sakarya’daki Burda Bebek Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’den sendikalı olduğu için Kod 49 ile işten çıkarılan ve tazminat hakları ellerinden alınan 9 kadın işçinin başlattığı direniş 33’üncü gününe ulaştı. İşverenin kendileriyle masaya oturmak istemediğini söyleyen işçilerden Kıymet Aşık, yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Sürecin olumlu gitmediğini belirten Petrol–İş Sendikası üyesi Aşık, içerideki sendikalıların tek tek üyelikten düştüğünü belirtti. Aşık şunları dile getirdi: “İşveren içeride baskı uyguluyor. Bir anda işten atıldık. O kodu hiçbirimiz hak etmedik. Sadece sendikalı olduğumuz için atıldık, içeride hiç kimseyle problem yaşamadık. ‘Destek olanı atarız’ diye gözdağı veriyorlar. En son yapılan toplantıda ‘Eğer eylem olursa atarız’ demeye getirmişler. İçeride sendikalı arkadaşlarımız var ama onların kim olduğundan emin değiller. İşçileri bir kenara çekip ya da odaya çağırıp sendikalı olup olmadıklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Bu şekilde insanların e-Devlet’ine bile girebiliyorlar.”

Petrol-İş Düzce Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Emel ise “İŞKUR aracılığıyla bir davet gönderdik. İşveren, o davete gelmedi. İŞKUR bir arabulucu tayin etti fakat büyük ihtimalle onun da görüşmesine gelmeyecek” dedi.

İŞE GERİ ALIN

Urfa’daki Özak tekstil işçilerinin Öz İplik-İş’ten ayrılıp BİRTEK-SEN’e geçmesinin ardından bir işçinin işten çıkarılmasıyla başlayan mücadelesi 26’ncı gününü geride bıraktı. Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kötü hava koşullarına rağmen eylemlerine devam eden işçiler, ‘Direne direne kazanacağız’ sloganı attı. Bugün Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki emekçileri Levi's mağazaları önüne eyleme çağıran işçiler, “Özak Tekstil işçileriyle dayanışma için küresel eylem günü” başlığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Tüm işçi ve emekçilere, sendikalara, tüm dost kurum ve kişilere bu eylemleri kendi illerinde örgütleme ve güç verme çağrısı yapıyoruz. Özak Tekstil işçileri, sendika seçme haklarının ellerinden alınmasına, mobbinge, tacize, baskıya ve ayrımcılığa karşı direniyorlar. Direniş sürecinde işçilere yönelik beş kez jandarma müdahalesi yapıldı ve 150’den fazla işçi gözaltına alındı. Bu hak ihlallerine karşı sesimizin daha da yüksek çıkması için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz.” İşçileri taleplerini ise şöyle sıraladı:

Tüm işçiler işe geri alınsın!

Eylemdeki ücretleri ödensin!

Sendika seçme hakkı ve işçilerin büyük çoğunluğunun üye olduğu BİRTEK-SEN tanınsın!

SINIF KARDEŞLİĞİ

Öte yandan Bolu’da Eğitim Sen il binasında KESK adına gerçekleştirilen basın açıklamasında Özak işçilerine ve Agrobay Seracılık’ta çalışırken Tarım Sen’de örgütlenen ve işten atılan işçilere dayanışma mesajı gönderildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Bircan Öztop, “Sizin zulmünüz varsa bizim dayanışmamız ve sınıf kardeşliğimiz var. Biliyoruz ki Özak, Agrobay ve Sputnik işçisinin kazanımı tüm işçilerin kazanımı olacaktır” diye konuştu.