İşçiler ‘tamam’ demeden bu direniş bitmeyecek

Emek Servisi

Urfa’da Özak Tekstil işçilerinin sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için başlattıkları direnişin 25'inci gününü geride bıraktı. BİRTEK-SEN Bölge Temsilcisi Çayan Dursun, "Direnişle dayanışma büyüyerek devam ediyor.

Direnişimiz sürdükçe Özak işçilerine desteğin süreceğini de biliyoruz. Burada kararlı durduğumuz sürece er ya da geç kazanacağımızı biliyoruz” dedi. Evrensel’in haberine göre dün Şanlıurfa Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet direniş alanını ziyaret etti. Direniş alanında konuşan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Özak'ın üretim yaptığı Levi's'ı sorumluluk almaya çağırdı, “Markanın ikircikli durumunun farkındayız. Maddi bakımdan çok zorluk yaşayan bazı işçiler tazminatını aldı. Ancak diğer işçilerle birlikte talepleri kabul edilene kadar direnişi sürdüreceğiz. Uluslararası denetimciler ve marka üzerinden görüşmeler devam ediyor” diye konuştu.