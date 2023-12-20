Özak’ta kazanan işçi olacak

Özak Tekstil’de işçiler sendikalaşma mücadelesinin 22’nci gününü geride bırakırken İSİG Meclisi tekstil işkolunda yaşanan iş cinayetleri raporunu yayımladı. Buna göre son 10 yılda en az 364 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Emek Servisi

Urfa'da Özak Tekstil işçilerinin sendikal haklarını elde etmek ve insanca koşullarda çalışmak talebiyle başlattıkları direniş devam ediyor. Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’ten ayrılarak BİRTEK-SEN’de örgütlenen ve bir işçinin işten atılması üzerine eylemlerine başlayan emekçiler, direnişin 22 gününü geride bıraktı. İşçilerin eylemi sürerken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tekstil işkolunda yaşanan iş cinayetleri raporu yayımladı. Tekstil sektöründe son 10 yılda en az 364 işçinin çalışırken öldüğü belirtilen raporda, “Özak Tekstil işçileri yalnız değildir. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” denildi.

Rapora göre trafik, servis kazası nedeniyle 86; patlama, yanma nedeniyle 55 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 48 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 38 işçi hayatını kaybetti. Raporda, şunlar aktarıldı:

• En çok ölüm nedeni olarak servis kazalarını görüyoruz. Servis minibüslerinin eski-bakımsız olması, fazla işçi bindirilmesi, denetimsizlik ve uygun yerde işçi indi-bindilerin yapılmaması sonucu işçi ölümleri meydana geliyor.

• Patlama ve yanmaların oransal olarak en fazla olduğu bir işkolu tekstil. Fabrikalarda ve atölyelerde gerekli bakım, denetim ve yenilemenin yapılmaması sonucu buhar ve yağ kazanlarının patlaması, kimyasal madde yanmaları sıklıkla yaşanmaktadır.

• Ezilmeler de önemli bir ölüm nedeni. Yine bakımsızlık-denetimsizlik nedeniyle makinelere sıkışma-kapılma, forklift ve ağır malzeme altında kalma ile yük asansörlerine işçilerin bindirilmesi sonucu ölümler meydana gelmektedir.

• Tekstil işkolunda göçmen işçi ölüm oranı yüzde 13,5 ile tüm işkolları baz alındığında Türkiye ortalamasının 2-3 katıdır.

TEKSTİL İŞKOLUNDA İŞ CİNAYETLERİNİN DAĞILIMI