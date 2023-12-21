Tüm işçiler için mücadele

Özak Testil işçilerine direnişin 24. gününde destek yağdı. DİSK ve KESK’in açıklamalarında, “Bu tekstil, metal, gıda işçisinin de mücadelesi” denildi. Özak işçileri, talepleri kabul edilmezse eylemlerini dünyaya yayacak.

Yaren ÇOLAK

Urfa’da Özak Tekstil'de örgütlü olan Öz İplik-İş'ten ayrılarak BİRTEK-SEN üye olan işçiler, sendikal mücadelelerini ve kötü çalışma koşullarına, baskıya, şiddete karşı başlattığı direnişin 24'üncü gününü geride bıraktı. İşçiler dün de fabrika önünde sürdürdükleri direniş için organize sanayi bölgesine gitti ancak yine jandarma barikatıyla karşılaştı.

DİSK ve KESK genel merkezlerinden işçilere dayanışma ziyaretleri düzenlenirken “Bu mücadele aynı zamanda İstanbul'daki tekstil işçisinin Diyarbakır'daki Batman'daki Van'daki tekstil işçisinin metal işçisinin gıda işçisinin de mücadelesi” denildi. DİSK Genel Merkez Yöneticisi Seyit Aslan, Özak Tekstil işçilerini fabrikalarda yaşanan sorunları görünür kıldığını ve bu mücadelenin ancak birlikle sonuca ereceğini söyledi. Aslan, şöyle konuştu: “Ne zaman ki sarı sendikaya, patronun her türlü baskısına karşı BİRTEK-SEN’de birleştiniz karşınızda onların her türlü vahşi yüzünü de görmüş oldunuz. Bu direniş aslında Türkiye'de işçi sınıfına nasıl bakıldığının, nasıl görüldüğünün de örneği oldu.” KESK Yöneticisi Gönül Kural Şimşek ise şunları söyledi: “Resmi organlar patronun yanında yer alarak gazla, TOMA ile müdahale etti. Valilikten jandarmasına hakkını arayan işçinin karşısında. Hukuk yok sayılıyor.” Öte yandan Özak işçileri, talepleri karşılanmazsa yarın küresel çapta sosyal medya eylemi, 23 Aralık'ta ise tüm dünyada Levi's mağazaları önünde yapılacak eylemler örgütleyeceklerini açıkladı.