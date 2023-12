Özdağ: Her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz

Daha önce İYİ Parti'ye çağrıda bulunan ancak kendisine cevap verilmediği için "Çağrımız sonsuza kadar sürmeyecek" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde her yerde kendi adaylarıyla olacaklarını söyledi. Özdağ, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz." dedi.

Yerel Seçim 2024 21.12.2023 21:59

Güncelleme: 21.12.2023 22:04

Daha önce İYİ Parti'ye çağrıda bulunan ancak kendisine cevap verilmediği için "Çağrımız sonsuza kadar sürmeyecek" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde her yerde kendi adaylarıyla olacaklarını söyledi. Özdağ, "Seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz." dedi. Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Özdağ, Arhavi, Hopa, Borçka ilçeleri ile Artvin merkezde esnafı ziyaret etti. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile Artvin Eğitim İş Sendikasına da ziyarette bulunan Özdağ, daha sonra Atapark Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soru üzerine, Artvin ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi. Sadece Kars ve Iğdır'da şehir merkezinde aday çıkarmayacaklarını ifade eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlçelerde çıkartacağız. Orada vatansever bir adayı, hangi partinin adayı olur, bilmiyoruz ama kazanmaya yakın ve HDP'nin bu şehirlerde kazanmasını engelleyecek adayı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun dışında seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz. Sizlerden de Artvin'de oylarınızdan en az bir tanesini Zafer Partisi'ne bekliyoruz." Özdağ, son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi çevresinde bulunun kafelerde üniversite öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur ittifakına açık destek ile sonuçlanacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak aradan 10 gün geçtikten sonra yeni bir açıklama yapan Özdağ, "Üzerinden 10 günden fazla süre geçti. Randevu da talep ettik. Ne çağrımıza ne randevu talebimize İYİ Parti Genel Merkezinden şu ana kadar bir cevap gelmedi. Bizim de randevu ve işbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer olumlu bir cevap birkaç gün içinde gelmezse biz de bu konudaki değerlendirmeyi, vatansever seçmenin takdirine sunacağız ve taleplerimizi geri çekeceğiz." demişti. Özdağ: İYİ Parti'ye çağrımız sonsuza kadar devam etmeyecek