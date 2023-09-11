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Özdemir Asaf'ın 100. doğum gününe özel albüm

Şair Özdemir Asaf, 100. doğum gününde anısına hazırlanan saygı albümüyle anılacak. Pasaj Müzik'in üstlendiği albümde çok sayıda müzisyen, Asaf'ın bestelenen şiirlerini yorumlayacak.

Kültür Sanat
  • 11.09.2023 15:07
  • Giriş: 11.09.2023 15:07
  • Güncelleme: 11.09.2023 15:12
Kaynak: AA
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Özdemir Asaf'ın 100. doğum gününe özel albüm
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli şairlerinden Özdemir Asaf, doğumunun 100. yılında, anısına hazırlanan özel saygı albümüyle yad edilecek.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, yapımını Pasaj Müzik'in üstlendiği albümde çok sayıda müzisyen, Asaf'ın bestelenen şiirlerini yorumlayacak.

Albüm, rock grubu TNK'nin yorumladığı "Yoz Şarkı" eseriyle 15 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

"Bir kelimeye bin anlam yükleyen" ve "şiiri aza indirgeme sanatının ustası" olarak anılan şair ve yazar Özdemir Asaf, "Lavinia", "Çiçek Senfonisi", "Benden Sonra Mutluluk" ve "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz esere imza attı.

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