Özel bankalar emekli promosyonlarını güncelledi: İşte yeni tutarlar

Emeklilerin yeni banka promosyonları için 25 Mart'ta başlayan başvurular sürüyor. Erdoğan'ın kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yapılacağını açıklaması sonrası özel bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Bankaların güncel promosyon tutarlarını derledik.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın emekli promosyanlarını 12 bin liraya kadar yükseltmesinin ardından, özel bankalarda da promosyon ücretlerinde güncellemeye gidildi.

Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır, promosyonlar ne zaman yatırılacak? Hangi özel ve kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?

PROMOSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanı ise iade ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada özel bankaların da sürece dahil olduğu şu ifadelerle aktarıldı:

"Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir."

HANGİ BANKALAR PROTOKOL İMZALADI?

Protokol imzalanan banka listesi şöyle: Akbank T.A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Denizbank A.Ş., Fibabanka A.Ş., ING Bank A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş."

İşte mart ayı itibarıyla kamu bankalarının güncel promosyon ödeme tutarları:

İŞ BANKASI Maaş Aralığı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak. VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL, 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL, 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL, 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir. HALKBANK Maaş Tutarı; 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak. ZİRAAT BANKASI Maaş tutarı; 10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL, 10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL, 15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL, 20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

Özel bankaların güncel promosyon ödemeleri ise şöyle:

ŞEKERBANK

Maaş aralığı;

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL.

DENİZBANK

Maaş tutarı;

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

AKBANK

Maaş tutarı;

9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

YAPI KREDİ

Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadar ise 5.500 TL;

10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 13.000 TL nakit promosyon.

GARANTİ BANKASI

2024 maaş tutarı;

10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL.

ING

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon.

Kaynak: ekonomim.com