Özel'den Erdoğan'a net mesaj: Bizimle anayasa değiştiremezsin

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'yüzde 50+1' tartışmasına değinen Özgür Özel, AKP ile anayasa yapmayacaklarını vurgulayarak, Erdoğan ve Bahçeli'ye "Hadi oradan keratalar, meşgul etmeyin memleketi" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında Türkiye'nin farklı kentlerinde meydana gelen sellerde hayatını kaybeden 9 kişi için başsağlığı dileklerini ileten Özgür Özel, iktidar partisinin yaşanan süreçte ilk kez 'iklim krizinden' bahsettiğini söyledi.

CHP'Lİ İLÇE BELEDİYELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP'li ilçe belediyelerinde bu hafta sonunun bu açıdan sorunsuz geçtiğini vurguladı ve "Yağmur suları denize ulaştırıldı" dedi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibini tebrik etti.

Bu hafta Bosna-Hersek'e gideceğini söyleyen Özgür Özel, Yugoslavya dağılırken Boşnakların uğradığı katliamları hatırlattı. O dönem Türkiye'nin 'zulme karşı durduğunu' savunan Özel, bugün de İsrail-Filistin meselesinde zulme karşı durduklarını söyledi.

"HAMAS, FİLİSTİN HALKINA DA ZARAR VERİYOR"

Hamas'ın Filistin halkına da zarar verdiğini ve 7 Ekim'de İsrailli sivilleri hedef aldığını belirten Özel, İsrail'in bu saldırıları araçsallaştırdığını ve Gazze'de her gün katliam yaptığını ifade etti. Sosyalist Enternasyonel'de CHP'nin bundan sonra genel başkan düzeyinde temsil edileceğini belirten Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel'deki bütün liderlere mektup yazdığını söyledi.

"FİLİSTİN'E GİDECEĞİZ"

Filistin'de yaşananlara dair solcuların sessiz kalamayacağını savunan Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel'deki bütün siyasi partilerin genel başkanlarına hitaben, Filistin'deki katliamların durdurulması için gayret göstermeleri gerektiğini belirten bir mektup kaleme aldıklarını açıkladı. CHP'li yerel yönetimlerin de Gazze'ye insanî yardımlarını iletmek amacıyla Filistin'e gitmek için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

"YAVRU VATAN DEĞİL KARDEŞ VATAN"

Kuzey Kıbrıs ziyaretinden de bahseden Özel, "Yavru vatan değil kardeş vatan diyoruz" ifadesini kullandı.

"EYLEMİMİZ SÜRECEK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Can Atalay'ın durumunu görüştüklerini belirten Özel, "Büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Tarafsız bir Meclis Başkanlığı için yola çıkmıştı. Mesele bir mahkeme ve ona cesaret veren bir parti genel başkanının anayasayı tanımadığını görüyoruz. Nöbetçi arkadaşlarımız TBMM'de adalet oturumu yapıyor. Bu darbe girişimine karşı anayasayı ve Meclis'i savunuyorlar. Eylemimizi farklı bir boyuta taşıyana kadar bu mücadelemiz orada sürecek" diye konuştu.

Özgür Özel, DİSK'in 'gelirde adalet' yürüyüşüne destek verdikleri için parti örgütlerine teşekkür etti. Son seçimde emeklilere seslenen Erdoğan'ın seçimden sonra emeklileri unuttuğunu vurgulayan Özgür Özel, "Seçim bitti, nöbet tutan uzman çavuşun, müezzinin verilmeyen hakkını bizim 130 milletvekilimiz savunmaya devam ediyor. Seçim bitti, Erdoğan'ın emeklilerin derdiyle bir sorunu olmadığı ortaya çıktı" dedi.

KARINCA DOSTU CHP

"Emekliyi karınca gibi ezdirmeyeceğiz. Karıncanın bir dostu var o da CHP" diyen Özgür Özel, yaşam pahalılığından bahsederken hazırladıkları bir kanun teklifini anlattı:

"KREDİ KARTI BORÇLARINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ"

"Son bir ayda takibe düşen kredi kartı borcu yüzde 50 artmış. Ana para dışında ödenen paranın üçte birini de devlet vergi olarak alıyor. Kredi kartı borçları normal seviyesine inip herkes rahat nefes alana kadar verginin kredi kartı borçlarından kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi vereceğiz. İktidarın, borç üzerinden vergi alarak insanların gırtlağını sıkmasına karşı çıkıyoruz."

ÖZEL, 'KARANLIK GÜÇLERE' SESLENDİ

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasından da bahseden Özgür Özel, 'karanlık güçlere' dikkat çekti:

"Karanlık bir güç 'Biz buradayız, icap ederse katilimize de sahip çıkarız' diyor. Bu kürsüden o derin güçlere diyoruz ki 'Biz buradayız. Biz iyi, cesur, temiz insanlar birbirimize sahip çıkacağız. Gözünüzün içine baka baka buradayız diyoruz."

'YÜZDE 50+1' TARTIŞMASI

'Yüzde 50+1' tartışmasına da değinen Özgür Özel, Erdoğan'ın daha önceki sözlerini de hatırlaratak konuyla ilgili şöyle konuştu:

"10 Kasım 2021'de bir şeyler olmuş. 50+1'in mahsurlu olduğunu anlamış. 16 Kasım'da Bahçeli yanıt veriyor. 23 Kasım'da da bunun masum bir talep olmadığını söylemiş. Geçtiğimiz günlerde de Erdoğan, Almanya dönüşünde bundan bahsediyor."

Özgür Özel, Erdoğan'ın bu açıklamayla MHP'nin kendi sırtında kambur olduğunu anlatmaya çalıştığını söyledi.

"BİZİMLE ANAYASA DEĞİŞTİREMEZSİN"

Özel, bu tartışmaların kendi gündeminde olmadığını belirterek, "Ne değiştirirsen değiştir ama emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin" dedi. AKP ile MHP'nin ayrılmasından da birleşmesinden de bir şey ummadıklarını vurgulayan Özel, Cumhur İttifakı liderlerine "Hadi oradan keratalar, meşgul etmeyin memleketi" diye seslendi.

"CHP, MUHALEFET GÖMLEĞİNDEN SIKILDI"

Özel, konuşmasına, "CHP, birilerinin bize biçtiği muhalefet gömleğinden sıkıldı. Vakit, başımızın üzerindeki cam tavanı tuzla buz etme vaktidir. Size ve örgütümüze güveniyorum. CHP ayağa kalkınca Türkiye de ayağa kalkacak. Yolumuz açık olsun" sözleriyle son verdi.