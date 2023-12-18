Özel'den Milli Eğitim Bakanı'nın görevden alınması çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dün bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!"

TEKİN TARİKATLARI SAVUNMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savundu. "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır" diyen Tekin, "Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.