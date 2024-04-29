Özel'den Yerlikaya'ya '1 Mayıs' telefonu: Kararınızı gözden geçirin

CHP Lideri Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak 1 Mayıs kararının gözden geçirilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.

Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi.