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Özel'den Yerlikaya'ya '1 Mayıs' telefonu: Kararınızı gözden geçirin

CHP Lideri Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak 1 Mayıs kararının gözden geçirilmesini istedi.

Güncel
  • 29.04.2024 13:03
  • Giriş: 29.04.2024 13:03
  • Güncelleme: 29.04.2024 13:32
Kaynak: Haber Merkezi
Özel'den Yerlikaya'ya '1 Mayıs' telefonu: Kararınızı gözden geçirin
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.

Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi.

ALİ YERLİKAYA'NIN '1 MAYIS' AÇIKLAMASI

Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamaları için uygun güzergahlar arasında yer almadığını savunan İçişleri Bakanı, Taksim Meydanı'nda bir araya gelme çağrısı yapan sendikalara ilişkin ise "Kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği açıklandı" ifadesini kullandı.

Yerlikaya ayrıca 1 Mayıs için İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcilerin Taksim anıtına çelenk bırakabileceğini söyledi.

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