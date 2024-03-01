Özel: Haluk Levent evet deseydi ankete koyardık

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirleme süresince yaşanan 'Lütfü Savaş' krizine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aday değiştirmeye kalkarsak başka ilçeleri de kaybederiz. Alternatiflerin hepsini ankete koyduk, Lütfü Bey'den az oy alıyorlar. Haluk Levent, 'evet' deseydi ankete koyardık" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin yerel seçimdeki oy hedefini anlattı, aday tercihlerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Özel, Hatay tartışmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirleme süresince yaşanan 'Lütfü Savaş' krizine ilişkin "Savaş'ın Türkiye'deki algısı başka, Hatay'daki algısı başka. Aday değiştirmeye kalkarsak başka ilçeleri de kaybederiz. Savaş'la ilgili toplam 5 anket yaptırdık. Alternatiflerin hepsini ankete koyduk, Lütfü Bey'den az oy alıyorlar. Sürecin hakkaniyetle ve titizlikle yürütüldüğünü açıklıkla ifade edebilirim" dedi. Özel, "Haluk Levent, 'evet' deseydi ankete koyardık" diye konuştu.

TV100'de konuşan CHP Lideri Özel'in açıklamaları şöyle:

"HATAY'DA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELİRLEMEK FARKLI"

Hatay'a belediye başkan adayı belirlemek farklı. Hatay'da çok büyük bir travma var. Savaş'ın bazı beyanları tartışma yarattı. Savaş'ın Türkiye'deki algısı başka, Hatay'daki algısı başka. Böyle olunca Hatay'da hata yapmamak lazım. Aday belirlemede parti dışı etkenlerde, siyasi meşrutiyeti olmayan bir işi toplumsal bir meşrutiyet tanımlıyor. Partinin adayını parti belirler.



"LÜTFÜ SAVAŞ'LA İLGİLİ 5 ANKET YAPTIRDIK"

Ben Hatay'la ilgili kabul ettiğim kadar heyeti toplam 10 ilde kabul etmedim. Çok farklı şeyler söylediler, şikayetçi olanlar oldu, memnun olanlar oldu, akıl verenler oldu. Lütfü Savaş'ın iyi bir insan, yönetici olduğunu bilen birisiyim. Hatay'da bizim normal şartlarda durumumuz ortada. Savaş'ın aldığı oy ortada. Savaş'la ilgili toplam 5 anket yaptırdık. Bu anketlerde Savaş'ı sorduk, Savaş'a itirazların bir kısmını da gördük. Hatay'da başka bir Lütfü Savaş olduğunu gördük.



"KAZANIRSAK LÜTFÜ SAVAŞ'LA KAZANIRIZ SONUCU ÇIKTI"

Ayın 25'inde ankete çıktık. Sonra Hatay'da protestolar oldu. Lütfü Savaş'ı da protesto edenler oldu. Bir anket daha yaptıralım dedik. Anket geldi, Lütfü Bey'e 'Hatay'da alternatif geliştirelim, ama bu sana rağmen olmaz' dedim. Çeşitli müzakereler yaptık, kazanırsak Lütfü Savaş'la kazanırız sonucu çıktı.



"HALUK LEVENT, 'EVET' DESEYDİ ANKETE KOYARDIK"

Aday değiştirmeye kalkarsak başka ilçeleri de kaybederiz. Alternatiflerin hepsini ankete koyduk, Lütfü Bey'den az oy alıyorlar. Haluk Levent, 'evet' deseydi ankete koyardık. 60 parti meclisi üyemize 'Hatay kritik, aday değiştiğinde destekler almamız söz konusu, temas ettiğiniz kişilerle görüşün. Onay verin olursa bana bildirin' dedim.

"MERT FIRAT'A 'SENİ ANKETE KOYALIM MI' DEDİK"

O isimleri ankete koyacaktım. Biz şu ana kadar 13 parti meclisi toplantısı yaptık. Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi. PM veya MYK üyemiz olur alıp deseydi ankete koyardık. Sürecin hakkaniyetle ve titizlikle yürütüldüğünü açıklıkla ifade edebilirim."