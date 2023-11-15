Özel, il başkanları ile görüştü: Tüzük Kurultayı seçimden sonra

CHP Genel Başkanı Özel, il başkanları ile bir araya geldi. Yerel seçimler ve tüzük kurultayı gündemli toplantıdan, kurultayın seçim sonrası toplanması görüşü çıktı. Üç büyükşehir belediye başkanının yeniden adaylığının riskli olduğu öğrenildi.

Hüseyin ŞİMŞEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde il başkanları ile buluştu. Toplantıdan, Kasım ayı sonunda yapılması planlanan Tüzük Kurultayı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonraya bırakılması görüşü çıktı.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, yeni dönem siyaseti tartışıldı. İl başkanlarının büyük çoğunluğunun, aday belirleme sürecinde ön seçim yerine partililerin gözetiminde temayül yoklamasını tercih ettikleri bildirildi. İl başkanlarının hakim gözetiminde ön seçim yapılacak kadar geniş bir zaman dilimi olmadığı görüşünden hareketle temayül yoklaması yapılmasını istediği belirtildi.

TÜZÜK KURULTAYI MAYIS AYINDA

CHP’li İl Başkanları ve parti yönetimi, tüzük kurultayını da görüştü. İl başkanlarının ağırlıklı görüşünün, “Değişiklikler için acele edilmemesi ve kabul edilebilir bir tüzüğün ortaya çıkması için” kurultayın yerel seçimlerden sonra, Mayıs ayına ertelenmesi olduğu öğrenildi. Bu kapsamda parti yönetiminin kısa süre içerisinde tüzük değişikliklerini ele alacak bir çalışma grubunu oluşturması bekleniyor.

"PARTİNİN GERİSİNE DÜŞEN GİDER"

Mevcut belediye başkanlarının durumu da toplantıda gündeme geldi. CHP’li 241 belediye başkanının tamamı için anket yapılacağını bildiren parti yönetimi, “Anketlere göre il ve ilçelerde oran olarak partimizin gerisine düşen tüm belediye başkanları ile yollar ayrılacak” bilgisini paylaştı. CHP’li il başkanlarının bu kararı destekledikleri iddia edildi.

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ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SORUN VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kritik yerel seçimler öncesinde belediye başkanı adaylarının belirlenmesi yöntemi hakkında konuştu. "Ön seçim sözünü tutmadı" eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan CHP Lideri Özel, örgüt denetiminde gerçekleştirilecek ön seçimin propaganda süreci için başkan adaylarına zaman kazandıracağını bildirdi.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özel, 11 büyükşehir belediye başkanından üçünün, “geriye doğru gittiğini” bildirdi.

CHP Lideri Özel’in konuyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yerel seçimler için, Pazartesi’den itibaren mevcut belediyelerimiz için anket yapacağız. Ankette iyiye giden, geçmişte iyi durumda olanların hemen adaylığını açıklayacağız. Geçmişten kötü olanlar için yöntem belirleyeceğiz. Bizde olmayan yerleri birkaç kategoriye ayıracağız, bize yakın ve uzak şeklinde. O bölgeler için örgütle konuşacağız. Örgüt ‘anket’ derse anket yapacağız ama onun dışında yaygın olarak örgüt denetiminde ön seçim olacak. ‘Sözünü tutmayacak’ diyorlar. Hakim gözetiminde 48 gün zaman... Aday neredeyse son bir ay sahaya çıkabiliyor. Son bir haftası zaten millet kararını vermiş oluyor. O yüzden bu işi öne almamız lazım. Sandığı koyalım ama örgütümüze güveneceğiz.

İYİ PARTİ ANALİZİ

Ankara, İstanbul, Aydın açıklandı. Zaten onlar anketlerde birinciler. Geri kalan sekiz yere yapacağız tabi anket. Bazı yerlerden iyi sonuç alınacağına eminim. 11 büyükşehirden geriye giden 3 yer vardı sadece. Bazı yerlerde İYİ Parti oylarını nasıl ayrıştıracağımıza bakmamız lazım. Geçen sefer başkan yüksek oy aldı, İYİ Parti oy verdi. Şimdi seçmen cevaplarken belediye başkanı ile ilgili İYİ Parti ayrı aday çıkaracak diye oy vermiyorsa orada zorluk var."

OYLARI KENDİLERİNE AİT SANMASINLAR

CHP Lideri Özel, partisinin yüksek oy oranına sahip olan ve kazanılmasına "kesin" gözüyle bakılan bazı ilçe belediyelerinde, iki dönemini tamamlayan başkanların değişebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, "O başkanlar, partinin oylarını kendi oyları sanmasınlar" dedi. Özel ayrıca kurultay sürecinde yaşananlar hakkında kimse için disiplin süreci başlatmayacağını, pazartesi gününden itibaren yaşanacaklarla ilgili bu sürecin işletilebileceğini ifade etti.