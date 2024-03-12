Özel okul, özel hastane ve maden şirketleri: Sermayenin rejimi

Şirketlere verilen teşvikler, Saray’ın sermaye ile ilişkisini de ortaya koydu. Ekonomik krizin faturasını halka yükleyen iktidar özel okullara, özel hastanelere ve maden şirketlerine kesenin ağzını sonuna kadar açıyor.

Mustafa KÖMÜŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önceki gün 4 aylık yatırım teşvik listelerini yayımladı. Verilen teşviklerin detayları ise dikkat çekici. İktidar özel okullara, özel sağlık hizmetlerine ve madencilik faaliyetlerine 200’ü aşkın teşvik verdi.

Ülke uzun süredir başkanlık sistemi altında yönetiliyor. 14-28 Mayıs 2023 Seçimleri’nden sonra girilen yeni dönemde de bu sistemi oturtmaya çalışıyor. Bu yönde tüm hamlelerini de sermayenin yanında durarak gerçekleştiriyor. Toplumun kamusal eğitim, sağlık talepleri iktidar tarafından görmezden geliniyor. Özel okullar ve özel hastaneler destekleniyor. Ülkenin dört bir tarafı maden şirketleri tarafından delik deşik edilirken bu faaliyetlerini sürdüren şirketler de teşvik ediliyor. Önceki gün yayımlanan teşvik listelerine göre 65 özel okul, 51 özel sağlık şirketi ve 87 maden şirketine teşvik verildi. Bu şirketlere verilen teşvik sayısı ise tam 203 oldu.

Özel okullar ve hastaneler desteklenirken 2024 bütçesinden Sağlık Bakanlığı’na sadece yüzde 6,6 pay ayrılmıştı. Eğitim bütçesine ise en büyük paylardan biri verilse de yatırım eğitim hizmetlerinin sunumu açısından çok önemli olan yatırım bütçesi 9,18’den 9,16’ye gerilemişti.

MADEN ŞİRKETİNE DESTEK

Benzer durum madenler için de geçerli. Ağustos 2023-Ocak 2024 arasında toplamda 1046 alan maden sahası olarak ihaleye çıkarılmıştı. İhaleye çıkarılan alanların toplam büyüklüğü 426 bin 939 hektar oldu. İhaleye açılan alanlardan 3’ü için iptal kararı verilirken 3’ü de ileri tarihe ertelendi. Buna karşın maden şirketleri desteklenmeye devam ediliyor.

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TEŞVİK VERİLEN FİRMALAR

ÖZEL OKUL:

• Reşadiye İnşaat Limited Şirketi

• Kutlu Bilgi Eğitim Kurumları

• Refaiye Eğitim Hizmetleri

• DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

• Anadolu Turkuaz Özel Eğitim Kurumları

ÖZEL SAĞLIK:

• Edc Sağlık Hizmetleri

• Surkent Özel Sağlık Hizmetleri

• Defa Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri

• Medicana Samsun Özel Sağlık Hizmetler

• Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri

MADENCİLİK

• Dimer Mermer

• Sbo Mermer

• Kumsay Madencilik

• Erey Madencilik

• Lider Bentonit Madencilik