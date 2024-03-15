Özel, Salda'yı hatırlattı: "Kurum'un İstanbul’un da felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu izin vermeyecek”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'daki iftar programında konuştu. AKP İBB Adayı Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik v İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde Salda Gölü'nde yaşananları anımsatarak Kanal İstanbul'a işaret etti. Özel, "İliç’in felaketi olan Murat Kurum, maalesef Salda’nın felaketi oldu. Onun İstanbul’un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart’ta izin vermeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salda Gölü'nün Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine ilişkin tartışmaların Murat Kurum'un bakanlık yaptığı dönemde yaşandığına işaret ederek "Murat Kurum, maalesef Salda’nın felaketi oldu. Onun İstanbul’un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart’ta izin vermeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur’da Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz’in Proje Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Özel, partisinin Burdur ve ilçe belediye başkan adaylarına seslenerek, "Yeni seçilecek tüm belediye başkanlarımıza örnek gösteriyor ve talimat olarak ifade ediyorum. Tabii arıtma tesisi, suyun yumuşatma tesisi, ileri biyolojik arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi, yağmur suyu drenaj hatları gibi hem çevreye katkı sağlayan, hem Burdur Gölü’nün temiz su kaynağı haline dönüşmesini, temiz su sağlama noktasında çok önemli olan, gölün kurumasına karşı tedbir ayağı olan, kirletmeyen bu yaklaşımları çok önemsiyoruz" diye konuştu.

TAYYİP ERDOĞAN 'SU' SÖZÜ VERMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Burdur Gölü için su kaynağı bulacağına ilişkin verdiği sözü anımsatarak "Halen suyu getirmediler, göl hepimizin yüreğini yaka yaka her gün birkaç metre daha çekilmeye devam ediyor. 2014’te Ali Orkun Ercengiz halk plajı yapmıştı. 2019 seçimlerine gidilirken AKP’nin yaptığı ankette belediyenin en beğenilen hizmeti olmuştu" ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence milli meselelerimizden biri, Salda Gölü. NASA’nın bile ilgi gösterdiği, son derece gizemli, önemli bir doğa harikası. Türkiye’nin en gözde doğal güzelliklerinden bir tanesi Salda Gölü’nün bulunduğu topraklardayız. Salda Gölü ile ilgili Yeşilova Belediye Başkanımızın verdiği mücadele, Yeşilova ilçe başkanımızın verdiği mücadele, CHP’nin örgütlerinin gösterdiği çevreci ve dayanışmacı mücadeleyi Burdur halkının önünde gönülden alkışlıyorum. Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen, ayak basmanın yasak olması gereken Salda Gölü’nü AKP zihniyetinin ne hale getirdiğini hep birlikte izledik.

"BU ANLAYIŞTAN İSTANBUL'U UZAK TUTMAK LAZIM"

Millet bahçesi yapma hayaliyle o kıymetli sahili önce iş makinalarına ezdirdiler, ardından ihaleyle şirkete verdiler. Salda’nın toprakları kararmaya, rengi değişmeye, suları çekilmeye başladı. Şimdi İstanbul’a talip olan, geçtiğimiz günlerde İliç’teki 9 evladımızı yutan o liç yığılmasına ‘çevreye zararı olmaz’ diye imza veren, altın şirketinin faaliyet alanını tam beş kat büyütmesine imza atan, İliç’in felaketi olan Murat Kurum, maalesef Salda’nın felaketi oldu. Onun İstanbul’un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart’ta izin vermeyecek inşallah. Türkiye’nin Maldivlerine beton döken, asfalt döken bu anlayıştan İstanbul’u uzak tutmak lazım. Türkiye’nin neresinde bir güzellik varsa Murat Kurum’dan, onu atayan anlayıştan, Tayyip Erdoğan’dan uzak tutmak lazım.

"DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Bunlar yetmezmiş gibi gölü besleyen derelerin ve yeraltı sularının önüne iki gölet yapıldı. Bizler ve örgütümüz karşı çıktı. Burdurlu çevreciler karşı çıktı ve davalar açıldı. Dava devam ederken iki tane susuz baraj yapıldı, içinde bir damla su yok. Şimdi, Yeşilova Belediyemize aday gösterdiğimiz Okan Başkanımız önümüzdeki dönem Salda ile ilgili tarafımdan görevlendirilmiştir, yetkilendirilmiştir, hem de bundan sonra yapacakları tarafımızdan desteklenecektir. Salda’nın en doğru şekilde kurtarılmasına yönelik projeleri çalışacağız. Dünyanın en ileri kuruluşlarından çevre ve hibe projesi için gayret göstereceğiz. Sosyalist Enternasyonal’in başkan yardımcısı sıfatıyla dünyadaki siyasi akrabalarımızın Salda Gölü’ne sahip çıkması, doğru projelendirilmesi, en uygun şartlarda hibe ya da çok düşük faizli krediler için hep birlikte çalışacağız. Salda Gölü’ne sahip çıkmak için Yeşilova Belediye Başkanımız mücadele ettikçe, iki omzunda iki eli hissedecek. Bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanımız Mansur Yavaş’ın eli olacak, diğeri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun eli olacak.

"ASGARİ ÜCRETLİ AYDA 16 GÜN KARNINI DOYURABİLİYOR"

Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulundu. En uygun fiyatlı gıdalarla sağlıklı Ramazan tavsiyelerinde bulundular. Ben inceledim. Ramazan’da, sağlıklı ve doğru beslenmenin kişi başı maliyeti 257 lira. Tayyip Erdoğan herkese ‘Üç çocuk yapın’ diyor ama çekirdek ailenin dört kişilik olduğunu düşünsek, Sağlık Bakanlığı’nın ne kira, ne elektrik, ne su, ne doğal gaz, ne telefon, ne giyim kuşam, sadece 30 Ramazan, 4 kişilik ailenin mutfak masrafı 31 bin liradır. Tayyip Erdoğan’ın 10 bin lira en düşük emekli maaşına mahkum bıraktığı emekli ailesi, sadece iki kişinin aylık Ramazan’daki gıda maliyeti 15 bin 500 liradır. Emekli ailesine verilen 10 bin lirayla emekli ailesi ancak 9 gün geçinebilir, 21 Ramazan açtır. Asgari ücretli 16 gün karnını doyurabilir, kalan 14 Ramazan açtır. Sağlık Bakanlığı sakın Ramazan’da öğün atlamayın, iftarı, sahuru böyle yapın arada mutlaka ara öğün alın diye tavsiyede bulunmaktadır. Kimin ne yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini doğru söyleyen Sağlık Bakanı’nı atayan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 bin liraya mahkum ettiği emeklilerin iki eli Recep Tayyip Erdoğan’ın yakasındadır.

"EMEKLİ MAAŞINDA AYDA 35 KİLO CEVİZ EZMESİ ALABİLİYOR"

Türkiye’de son bir yılda kredi borcumuz bankalara yüzde 56 artmış ama Burdur’da yüzde 81 artmış. Herkesin durumu kötü, Burdur’un durumu daha kötü. Her yerde bir başka hesabı yapıyoruz. Ordu’da fındık, Manisa’da üzüm, Isparta’da elma, Afyon’da sucuğu konuştuk. Burdur’un meşhur ceviz ezmesi var. Ceviz ezmesinin kilosu geçen sene 100 liraymış, bu sene 250 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 75 kilo ceviz ezmesi alırmış, bu sene 40 kiloya düşmüş. Alım gücünün ceviz ezmesi üzerinden hesabı; her emeklinin maaşından ayda 35 kilo ceviz ezmesini alan bir düzende yaşıyoruz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'daki iftar programında; “1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletinin kurulması, tanınması ve bütün dünyanın bu barış formülüne destek vermesini bir kez daha talep ediyorum. Akan kanın durmasını, bütün İslam coğrafyasına ve güzel memleketimize barışın hakim olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur’da iftar programına katıldı. Burada yurttaşlarla bir araya gelen Özel, şöyle konuştu:

“DEVLET TERÖRÜ SONA ERSİN”

“Burada herhalde her birimizin üzerinde mutabakat sağlayacağı bir şeyi talep etmek gerekiyor o da akan gözyaşının ve kanın durmasıdır. Filistin’de aylardır Hamas’ın yapmış olduğu bir saldırıdan sonra İsrail devletinin orantısız şekilde hasta gözetmeden çocuk kadın gözetmeden yaptığı saldırılarda 32 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Bunların çok önemli kısmının kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Mübarek Ramazan ayında çatışmaların durmasını, İsrail’in saldırılarının durmasını ümit ediyoruz. Ancak olmadı. Dünyadaki 140 ülkedeki sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin liderlerine mektup yazarak ateşkesin sağlanması için çaba içinde olmamız gerektiğini ifade etmiştim. Buradan Burdur’dan bir kez daha Filistin’deki zulmün, saldırıların, savaşın, İsrail’in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.

“CHP’NİN FİLİSTİN’E DESTEĞİ BUGÜN DE AYNI ŞEKİLDE SÜRMEKTEDİR"

CHP’nin Genel Başkanı olarak, üçüncü genel başkanımız Kıbrıs fatihi Karaoğlan Bülent Ecevit’in, Yaser Arafat ile vaktinde kurduğu ilişkiyi sahiplendiğimizi ifade etmek isterim. Hem Bülent Ecevit’e hem Yaser Arafat’a Allah’tan rahmet dileriz. Onların birbiri ile olan dayanışması ve CHP’nin Filistin’e desteği bugün de aynı şekilde sürmektedir. Ben 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletinin kurulması, tanınması ve bütün dünyanın bu barış formülüne destek vermesini bir kez daha talep ediyorum. Akan kanın durmasını, bütün İslam coğrafyasına ve güzel memleketimize barışın hakim olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum.

“EMEKÇİNİN ALNININ TERİNİN RENGİ YOKTUR”

İki şeyin rengi olmaz. Annelerin gözünün yaşının rengi yoktur. Bunun milleti yoktur, ulusu, mezhebi yoktur. Bir de emekçinin alnının terinin rengi yoktur. Bu yüzden annelerin ağlamadığı, bütün çalışanların emeğinin karşılığını aldığı ve çok zor günler geçiren emeklilerimizin 10 bin lira gibi en düşük emekli maaşıyla güç günler geçiren emeklilerimizin sesinin duyulduğu, yoksulların karnının doyurulduğu, devletin sosyal devlet olma ilkesiyle ihtiyaç sahiplerine sahip çıktığı... Yerel yönetimlerin üzerine düşen görevleri harfiyen yerine getirdikleri ve bu ülkede vatandaşların barış, huzur içinde karınları tok sırtları pek, evleri sıcak, evlatlarının geleceklerinden endişe değil güven duydukları bir Türkiye’de hep beraber yaşamayı arzu ediyoruz. Tutulan oruçların bir kez daha Allah katında kabul olmasını, yapılan ibadetlerin kabul olmasını Ramazan’ın sadece aç kalmak susuz kalmak demek değil aksine bu hislerle güzel bir dille iyi dileklerle yardımlaşarak ve birbirimize sahip çıkarak geçirildiğinde gerçek anlamda Ramazanın yaşanmış olacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Ailelerinize, sevdiklerinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum, sağ olun, var olun.”