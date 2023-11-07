Özel: Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesleği bıraktığını açıklayan gazeteci Barış Yarkadaş'la ilgili açıklama yaptı. Özel, "Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesleği bıraktığını açıklayan gazeteci Barış Yarkadaş'la ilgili açıklama yaptı. Özel, "Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım." dedi.

Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır. Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür. Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım."