'Özel yasak' uygulanmıştı: Özak işçileri ve sendika temsilcileri gözaltına alındı

Urfa'da sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için Özak Tekstil’in İstanbul’daki fabrikası önünde açıklama yapmak isteyen işçilere, Başakşehir Kaymakamlığı'nın eylem yasağı kararı olduğu gerekçesiyle müdahale edildi. Polisin müdahalesinde sendika temsilcileri ve işçiler gözaltına alındı.

Çalışma Yaşamı 09.02.2024 16:42 Giriş: 09.02.2024 16:42

Güncelleme: 09.02.2024 17:01 Kaynak: Haber Merkezi

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Urfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Özak Tekstil işçileri, sendikal hakların tanınması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için İstanbul'da sürdürdüğü eyleme polis müdahale etti. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nın (BİRTEK-SEN) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gözaltılara ilişkin bilgiye yer verildi. Açıklamada, Özak Holding'in bulunduğu Zeytinburnu Kaymakamı'nın bugünkü yasak kararının ardından Özak Tekstil Fabrikası'nın bulunduğu Bahçeşehir Kaymakamı'nın da eylem yasağı kararı aldıığı ifade edildi. Aralarında sendika temsilcileri ve işçilerin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilerek "Devletin bütün güçleri Özak işçilerinin karşısında" denildi. Özak Holdingin bulunduğu Zeytinburnu Kaymakamının bugünkü yasak kararından sonra Özak Tekstil Fabrikasının bulunduğu Bahçeşehir Kaymakamı da eylem yasağı kararı aldı. Sendika temsilcilerimiz ve işçiler gözaltına alındı. Devletin bütün güçleri Özak işçilerinin karşısında. pic.twitter.com/f7OFZ3m6n9 — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) February 9, 2024 Özak Tekstil işçilerine ‘özel’ eylem yasağı