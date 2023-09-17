Özelde kriz: En az 3 bin okul kapanacak

Özel okullardaki öğrenci sayısı düşerken veliler fiyattan, özel okul temsilcileri maliyetten şikayet ediyor. ÖZDEBİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay ise bu yıl en az 3 bin okulun kapanacağını tahmin ettiklerini belirtiyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte özel okul ücretlerini ödemekte zorluk yaşayan veliler fiyatlardan şikayetçi olurken sektör temsilcileri ise artan maliyetlerden şikayet ediyor.

Servis, kırtasiye, okul kıyafeti ve beslenme giderlerindeki dev artışla birlikte okula başlama maliyetleri ortalama yıllık yüzde 126 oranında yükseldi.

Sözcü'nün haberine göre; Maliyetlerdeki artışın da etkisiyle özel okullara olan ilgi düştü.

Özel okul ücretlerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak en yüksek zam oranının yüzde 65 olarak açıklanmasının ardından yeni eğitim öğretim döneminde özel okullardaki öğrenci sayısında düşüş gözlemlendi.

Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, yüzde 65’lik zammın ardından velilerin çocuklarını özel okula göndermekte zorlandığını ancak bu zammın özel okulların girdi maliyetlerine yetmediğini söyledi.

Atalay, özel okullardaki öğrenci sayısında düşüş yaşandığını belirterek “Türkiye genelinde özel okulların doluluk oranı yüzde 45-50. Özel okullardaki sınıfların yarısı kilitli ve boş, öğrenci yok” dedi.

‘EN AZ 3 BİN ÖZEL OKUL KAPANACAK’



Artan maliyetler nedeniyle Türkiye’de geçen yıl 2 bin özel okulun kapandığını hatırlatan Atalay, bu yıl da en az 3 bin okulun kapanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Yasaya göre özel okulların eğitim ücretlerini bir önceki yılın ücretine ÜFE artı TÜFE’nin toplamının 2’ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla belirlendiğini ancak bakanlığın bu orana sınır getirdiğini belirten Atalay “ÜFE-TÜFE hesabına göre bu sene bu oran yüzde 105’ti. Son iki yıldır bakanlık belirliyor bizim ücretlerimizi. Geçen yıl yüzde 36 zam yapıldı, bu yıl yüzde 65’de kaldık” dedi.

Atalay, Anadolu’daki özel okulların talepteki düşüş nedeniyle yüzde 65 zam yapamadığını ve maskimum zam oranının yüzde 50’ye çıktığını, büyükşehirlerdeki yüzde 65’lik zam oranın ise özel okulların maliyetlerini kurtarmadığını söyledi.

Özel okulların öğrenci başına 500 bin liraya varan ücret talep etmeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Atalay, “Türkiye’de 10 bin civarında özel okul var. Bunların sayısı büyükşehirler dahil 20’yi geçmez” dedi.

ÖZEL OKULLARDA ÖĞRETMEN MAAŞLARI



Özel okulların artan giderlerine vurgu yapan Atlay, cirolarının yüzde 85’ini personel giderlerine ayırdıklarını bu oranın eskiden yüzde 35 bandında olduğunu ifade etti. Atalay, personel giderleri artsa da öğretmen maaşlarında düşüş yaşandğını kaydetti.

Eskiden özel okullarda çalışan öğretmenlerin devlet okullarında çalışan öğretmenlerin 3 katı maaş aldığını söyleyen Atalay “Şimdi biz devlet okullarındaki öğretmenlerin aldığı maaşı bile ödeyemiyoruz” dedi.

SERVİS PROBLEMİ DERİNLEŞİYOR



Belediyelerin özel okul öğrencilerini taşımak için plaka belirlediğini ve bunların C plaka” olarak adlandırıldığını ifade eden Atalay, özel okulların servis bulmakta da ciddi problemler yaşadığını söyledi. Atalay, servis plakalarının 2 milyon liraya ulaştığını ve fiyat artışı nedeniyle plakaların alınmadığını ve servis bulamakta zorluk çektiklerini belirtti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın servis anlaşmalarında problemler yarattığına değinen Atalay şöyle konuştu:

“Geçen yıl biz servislerle anlaştığımızda mazotun litresi 6 liraydı okullar açıldığında mazotun litresi 24 lira oldu. Muhtemelen bu yıl da aynı sıkıntıyı yaşayacağız biz sözleşme yaptığımızda litresi 28 lira olan mazot fiyatı şu anda 40 lira.”

Maliyet artışlarındaki bir diğer problemin gıda olduğunu belirten Atalay, “Veliler yemek ücretlerini ödemekte sıkıntı çekiyor çünkü gıda fiyatları korkunç hızlı artıyor. Türkiyedeki bu büyük sıkıntı özel okullara da yansıyor” dedi.