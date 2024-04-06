Özel’den sosyal demokrat liderlere ‘Filistin’i tanıyın’ çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Filistin’i yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Filistin Devleti’ni yaz aylarından önce tanıyacak olması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından memnuniyetle karşılandı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım.



Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2024

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, "İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez’in Filistin Devleti’ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin’i tanıma ve Filistin’in yanında durma çağrımı yineliyorum” ifadelerini kullandı.