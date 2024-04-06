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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Özel’den sosyal demokrat liderlere ‘Filistin’i tanıyın’ çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Filistin’i yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Siyaset
  • 06.04.2024 19:21
  • Giriş: 06.04.2024 19:21
  • Güncelleme: 06.04.2024 19:28
Özel’den sosyal demokrat liderlere ‘Filistin’i tanıyın’ çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Filistin Devleti’ni yaz aylarından önce tanıyacak olması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, "İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez’in Filistin Devleti’ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin’i tanıma ve Filistin’in yanında durma çağrımı yineliyorum” ifadelerini kullandı.

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