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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Yavaş ve Özel'i tebrik eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu aramadı

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim galibiyetleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi.

Güncel
  • 06.04.2024 18:15
  • Giriş: 06.04.2024 18:15
  • Güncelleme: 06.04.2024 18:20
Kaynak: Haber Merkezi
Yavaş ve Özel'i tebrik eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu aramadı

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim galibiyetleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel'i ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, seçimin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen İmamoğlu'nu aramadı.

Öte yandan aynı habere göre 2019'da İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışan AKP'li Binali Yıldırım da başarısından dolayı İmamoğlu'nu kutladı. 

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