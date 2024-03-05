Özer Sencar açıkladı: Mansur Yavaş fark attı, İstanbul ve İzmir'de son durum ne?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, yerel seçimlere ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Mansur Yavaş'ın Turgut Altınok'un 14 puan önünde olduğunu söyledi. Cemil Tugay'ın İzmir'de rahat bir şekilde kazanacağını kaydeden Sencar, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu ifade etti.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV'de katıldığı programda Sencar, Ankara seçimlerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Ankara için 10 gün önce yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaşan Sencar, "Mansur Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok'un tam 14 puan önde" dedi.

Sencar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Eğer Mansur Yavaş'tan başka parti adayları ve AK Parti adayı 10 puan çekemezse Ankara'nın Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminim."

İSTANBUL'DA İMAMOĞLU ÖNDE

Sencar, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Murat Kurum'un önünde olduğunu ifade etti. Sencar, "İmamoğlu kesin kazanır demem için en az 5 puanlık bir farka ihtiyacı var" diye konuştu.

İZMİR'DE CEMİL TUGAY RAHAT KAZANIR

İzmir'de CHP için bir problem görmediğini belirten Sencar, "Yaptığımız anketlere göre İzmir'de de CHP'nin adayı Cemil Tugay rahat bir şekilde kazanıyor. CHP'nin İzmir'de ithal bir adaya oy vereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.