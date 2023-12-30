Özgür Çelik'ten Şile ziyareti: İmamoğlu'nun sosyal demokrat belediyeciliğini anlatacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul İl Yönetimi, 2024 yerel seçimleri kapsamında Karadeniz kıyısında bulunan Şile’yi dün ziyaret etti. Burada yerel seçimlerle ilgili mesajlar veren Çelik, “İnsanlara nasıl adaletli, eşitlikçi, demokratik bir yönetim anlayışı sunduğunu anlatacağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün Şile CHP İlçe Örgütü’nü ziyaret etti. Çelik, daha sonra esnafı ve mahallede kurulan pazarı dolaşarak yurttaşlarla sohbet etti. Çelik, kurum ziyaretleri kapsamında da Çağdaş Yaşamı Destekleme, Atatürkçü Düşünce, Şile Ordulular ve Şile Iğdırlılar dernekleri ile Şile Dernekleri Federasyonu’na misafir oldu.

“2024'te bir yerel seçimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kritik bir seçime gidiyoruz” diyen Çelik, “Mevcut siyasi iktidar yerel seçimleri bir genel seçim havasına sokmak ister. Aslında biz deriz ki hep yerel seçimlerde projeler konuşulsun. Aslında yerel seçimle çok ilgisi olmayan bazı süreçler ne yazık ki konuşuluyor. Bu dönemde de konuşulmaya devam edecek. Bizim gündemimiz tamamen yerel seçimler olacak” ifadelerini kullandı.

“EKREM İMAMOĞLU’NUN BAŞARILI SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİĞİNİ ANLATACAĞIZ”

Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başarılı sosyal demokrat belediyecilik örneklerini halka anlatacaklarının altını çizen Çelik, “İnsanlara nasıl adaletli, eşitlikçi, demokratik bir yönetim anlayışı sunduğunu anlatacağız” dedi. Yerel seçimlerin önemine de dikkat çeken Çelik, “Birlikte büyük bir mücadele vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim için de sadece bir yerel seçim değil; bizim için özellikle 2028 önemli bir seçim, Türkiye’nin önümüzdeki 5, 10, 20, 30 yılını etkileyecek bir seçim” diye konuştu.

“ŞİLE KAZANACAĞIMIZ İLÇELER ARASINDA”

Çelik, 31 Mart 2024 seçimlerinde 25 ile 30 ilçe kazanacaklarını ve bunlar arasında Şile’nin de bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019’da tarihi zaferimizi taçlandırmamız lazım. İstanbul’u yeniden kazanmamız gerekiyor. İstanbul’u yeniden kazandıktan sonra İstanbul’da 39 ilçede güçlü bir iddia koyacağız. 25 ile 30 arası ilçe kazanacağız. 25 ile 30 ilçe kazanacağımız ilçelerden bir tanesi Şile ilçemiz olacak, Şile’yi kazanacağız. Şile, kazanmaya en yakın olduğumuz ilçelerden bir tanesi.

Başkanım 31 Mart akşamı telefon açıp, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını Şile Belediyesi’nin önüne diktik’ diyecek. Buna yürekten inanıyorum. Şile’yi sizlerle birlikte kazanacağımıza sonsuz ve yürekten inanıyorum. Şunu bilmenizi isterim. Kazandığımız gün bilin ki 2028’de Türkiye’yi kazandık. Şile’yi kazandığımız gün 2028’de Türkiye’de Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağımız günlerin başlangıcını başlatmış olduk.”

"YİNE SAHTE VİDEOLAR YAYINLAYACAKLAR"

Kendilerine dönük montaj videoların yerel seçimlerde de devreye girebileceğine dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:

“Yine yerel seçimde sahte videolar yayınlayacaklar. O partiyle görüştüm, bu partiyle görüştüm. Yasal partilerin hepsiyle onlar da görüşüyor. Biz de görüşüyoruz. Onlar da onların genel başkanlarıyla, Meclis grubuyla görüşüyorlar, biz de görüşüyoruz. Yasal olmayan hiçbir örgütle, hiçbir yapıyla bizim görüşmemiz yok. Onların defalarca var. Bizim yok. Dolayısıyla bunları da ifade etmek isterim. Bütün komşularımıza, bütün Şilelilere, bunların da parti üyeleri tarafından anlatılması gerekir. Biz Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü içerisinde bayrağımızın tartışılmadığı, inançların, değerlerin konuşulmadığı bir ülke istiyoruz.”