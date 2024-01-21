Özgür Demirtaş'tan “Hafize Gaye Erkan” senaryoları

Ekonomist Özgür Demirtaş, Hafize Gaye Erkan ve TCMB’ye atanacağı iddia edilen yeni başkan hakkında 4 farklı senaryo anlattı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili basında yer alan iddialara değindi.

"Dört seçenek var" diyen Prof. Dr. Demirtaş, bu seçenekleri şöyle sıraladı:

1) Eğer Başkan değişir ve Cevdet Akçay başkan olursa: Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası'nın geçmişte övdüğüm tüm olumlu hareketlerinin arkasındaki isim olduğu biliniyor).

2) Eğer başkan değişir ve diğer isim göreve gelirse: O zaman Piyasalarda ciddi çalkalanma olur.

3) Mevcut başkan kalır ve tüm iddialar temize çıkarsa: Ülke yine yoluna devam eder (MB'sının doğru kararlar vermeye devam etme şartı ile).

4) Mevcut başkan kalır ve magazinsel konular devam ederse: Ciddiyet azalır ve tahribat derin olur.

Olay bu kadar net.”

Her gün Yeni Bir Haber Çıkıyor🤦‍♂️



4 Seçenek var benim yorumlarım şu şekilde:



1) Eğer Başkan değişir ve Cevdet Akçay Başkan olursa: Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankasının geçmişte övdüğüm tüm olumlu… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 21, 2024

MERKEZ BANKASI'NDA KRİZ

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e yaptığı şikayet ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Bozkurt, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir çalışanı tokatladıktan sonra işten kovduğunu öne sürmüştü.

Olaylar karşısında şaşırdığını belirten Erol Erkan ise, şunları söylemişti: "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?