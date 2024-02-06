Özgür Özel, 6 Şubat felaketini andı: "Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, “Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim. Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı. Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmetle” mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bu akşam X hesabında anma mesajıyla birlikte 6 Şubat depremlerinden kesitler içeren bir video paylaştı.

Özel, mesajında, “Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim. Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı... Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmetle” dedi.

Video, telsiz sesinden duyulan “Beyazıtlı Mahallesi’nde çok sayıda bina yıkık durumda. Artçılar da devam ediyor halen. Merkez; Ebrar Sitesi. Bina çöktü” sözleriyle başladı. Videonun devamında bir haber spikerinin, “Bugün 6 Şubat 2023, günlerden Pazartesi. Zor bir sabah, ağır bir sabah” sözlerine yer verildi.

Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim.



Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı...

Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız.



Kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmetle…#6Şubat2023 pic.twitter.com/5MeV6Na1LB — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 5, 2024

Bir depremzedenin “Hani nerede kriz yönetimi? Nerede? Hepsi öldü, çocukların hepsi öldü” sözü de videoda yer aldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sonu Hatay’da söylediği “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez” sözüne ve Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Özgür Özel’in TBMM’deki grup toplantısında söylediği “Depremden sonraki ilk bir hafta içinde Türkiye’de inanılmaz bir koordinasyonsuzluk, ihanete varan bir kibir, bir korku ve alınan kararların yarattığı büyük kayıpları gördük” sözlerine yer verildi.

Videonun devamında, deprem olduktan sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Muğla, Adana, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinin deprem bölgesine yaptığı yardımlar anlatıldı ve “Bir sabah güneş doğar. Sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kenti” yazılı bir afişin fotoğrafı da yer aldı.

Videoda şunlar kaydedildi:

“Bir yolu vardı. İstanbul’dan Hatay’a, Ankara’dan Maraş’a, İzmir’den Malatya’ya, Adıyaman’a, Antep’e... Nicesinden nicesine uzanan. Bir yolu vardı iyileşmenin. Yolu birlikten geçen. Öyle ya, öyle yaptık. Acılara birlikte ortak olduk. Yaralara birlikte el uzattık. Ayağa kalkmak için birbirimize dayandık. Köşe bucak, gece gündüz iyileşmeye çalıştık. Öyle ya, başka yolu yoktu. Yanı başında bir dost şehri, yanı başında bir dost eli gerekti. Öyle yaptık. Bin omuzdan taşan dayanışmayla biz bu yolda daima yan yana, daima birlikteyiz.”

Video, “6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz” sözüyle son buldu.