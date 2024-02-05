Valilik anmaları yasakladı, Malatya 6 Şubat Platformu tepki gösterdi: "Yarın biz çıkacağız, bizim anayasal hakkımız"

Malatya Valiliği, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma amaçlı yapılacak resmi etkinlikler haricindeki tüm eylem ve etkinlikleri üç gün süreyle yasakladı. Malatya 6 Şubat Platformu adına konuşan Eğitim Sen Malatya Şubesi Başkanı Nevzat Millioğulları, “Bizim sahip olduğumuz Anadolu’nun kadim kültüründe bu tür yasaklar ayıplanır. Biz biliyoruz; bu bizim anayasal hakkımız, kimse bizim anma etkinliğimizi engelleyemez. Yarın biz çıkacağız, belirttiğimiz yerde anma etkinliğimizi yapacağız” dedi.

Malatya Valiliği, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma amaçlı yapılacak resmi etkinlikler haricindeki tüm eylem ve etkinlikleri, bu gece yarısından başlamak üzere 7 Şubat Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yasakladığını açıkladı.

Valiliğin internet sitesinde ve sosyal medya hesabında bugün duyurulan yasaklama kararında, anma eylemleri için gelecek yurttaşların Malatya’ya alınmayacağını belirtildi.

“YARIN BİZ ÇIKACAĞIZ, BELİRTTİĞİMİZ YERDE ANMA ETKİNLİĞİMİZİ YAPACAĞIZ”

Malatya 6 Şubat Platformu adına ANKA Haber Ajansı’na açıklama yapan Nevzat Millioğulları, yasağa rağmen yarın alanlarda olacaklarını söyledi. Millioğulları, şöyle konuştu:

“6 Şubat 2023 depreminde kaybettiğimiz canları anmak için ‘Sessiz Çığlık’ adı altında bir etkinlik hazırlamıştık. Birkaç saat önce, Malatya Valiliği’nin bu ve benzeri etkinlikleri yasakladığını öğrendik. Renklerinin dahi siyah-beyaz olarak seçildiği, materyallerinin siyah-beyaz hazırlandığı bir etkinlik… İnsanların matemlerini tutmalarını engellemenin ne anlamı var ki? Bizim sahip olduğumuz Anadolu’nun kadim kültüründe bu tür yasaklar ayıplanır. Biz biliyoruz; bu bizim anayasal hakkımız, kimse bizim anma etkinliğimizi engelleyemez. Yarın biz çıkacağız, belirttiğimiz yerde anma etkinliğimizi yapacağız.”

Malatya 5 Şubat Platformu, bu gece saat 04:17'de Hayat Sitesi önünde anma etkinliği, öğle saatlerinde de sessiz anma yürüyüşü düzenleyeceğini duyurmuştu.

Jeoloji Mühendisleri Odası da Malatya’da yarın saat 13:00’te, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün de konuşmacı olarak katılacağı “6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Anma Konferansı” düzenleyeceğini açıklamıştı.