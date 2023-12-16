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Özgür Özel: Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çigdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden 600 gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 16.12.2023 22:07
  • Giriş: 16.12.2023 22:07
  • Güncelleme: 16.12.2023 22:12
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel: Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gezi davasında 600 gündür tutuklu olan Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay için özgürlük çağrısında bulundu.

Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Çigdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden 600 gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz."

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