Özgür Özel, Adana'da: Sandık orada, mühür sende

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da düzenlenen mitinglerde halka seslendi. Emeklilerin yaşadığı sorunları dile getiren Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde sandığı işaret ederek, "Sandık orada ve mühür sende. Size güveniyoruz" dedi. Bütün demokratların oyuna talip olduklarını belirten Özel, "Bütün Adanalılar ile birlikte Adana İttifakı'yız, Türkiye İttifakı'yız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da düzenlenen Halk Buluşmaları'nda yurttaşlara seslendi.

Özgür Özel ilk olarak Düziçi'nde Halk Buluşması'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bir altın madeni tehlikesi var. Eğer altın madeni Düziçi'ne gelirse siyanür suya karışır, hepimizin sağlığını tehdit eder. Biz CHP olarak tavrımız her zaman net; Türkiye'nin dört bir tarafında biz halk sağlığına karşı hiçbir şeye evet demeyiz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mülakatı kaldıracağız" vaadine ilişkin konuşan Özel, "Geçen seçimde Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen adaylarına öğretmenliği üniversitede okumuş, öğretmen olmayı hak etmiş kişilere söz verdi, 'mülakatı kaldıracağım' dedi. Atama yapacağız dediler. Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 60-80 bin arasında ataması yapılmamış öğretmen vardı. 'Böyle şey olmaz, hepsini atayacağım' dedi, şimdi 1 milyon öğretmen var" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Bu 1 milyon öğretmen, söz verilmesine rağmen mülakata sokuluyor, mülakat kaldırılmadı. Öğretmen kardeşlerimiz diyorlar ki 'Mülakatsız acilen 80 bin atama istiyoruz' diyorlar. Türkiye'deki bütün öğretmenlere destek veriyoruz."

"EMEKLİLERİN 5,5 ÇEYREK ALTIN KAYBI VAR"

Emeklilerin sorunlarına değinen Özel, "Bu Türkiye'nin en büyük, en kalabalık ve en yoksul korosu. Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç ellemese bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. O geldiğinde en düşük emekli maaşınız 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi gidin 2,5 çeyrek altın almıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Bir emekli değil, bütün emekliler; 5,5 çeyrek altını her ay kaybediyorlar. Siz ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiniz, onu arayacaksınız yine bir başka seçim sandığında, 31 Mart'ta sandık başında arayacaksınız."

OSMANİYE MİTİNGİ

"BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN"

Özgür Özel, daha sonra Osmaniye'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı ileten Özel, şunları söyledi: "Osmaniye’de Kadirli hepimiz için çok kıymetli. Mehmet Başkanın da ilçesiydi. Kadirli’yi de Düziçi’ni de Toprakkale’yi de Osmaniye’deki tüm ilçe ve beldelerimizi kazanmak istiyoruz. Bunun için de sizlere güveniyoruz. Başka kimseye değil. Sayın Devlet Bahçeli’nin memleketindeyiz. Bugün bir haber okuduk. Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş. Omzu incinmiş, kolu incinmiş. Buradan, memleketinden kendisine geçmiş olsun diliyorum. Saygılarımı iletiyorum."

Emeklilerin yaşadığı sorunlara burada da değinen Özel, "Bak diyorum ki gel emekli kart çıkaralım. En düşük emekli maaşı, hadi 1,5 asgari ücret. Onu sonra biz yaparız. Gel hep beraber bir asgari ücret yapalım. Emekliye 7’şer bin lira seyyanen zam verelim. Emekli kartla elektrik, su, doğalgaza indirim yapalım. 1,5 aydır bunu söylüyorum, bana hesap yapıyor. 1,4 trilyon yapar. Dedim yanlış" diye konuştu.

Özel, şunları ifade etti:

"Ben en düşük emekliye 17 bin lira yapalım diyorum. 690 milyar lazım. Efendim bulamam, sadece 2024’te bu İliç’teki 9 kişiyi öldüren altın madeni ve benzeri şirketlerin affedilen gelir vergisi yani kazanmış, beyanname verecek, vermiş, vergi çıkmış, tahakkuk etmiş, tam parayı ödeyecek, vazgeçmiş almayacağız diyor. Size destek olalım. O para 666 milyar lira. Size lazım olan parayı İliç madenine veriyor. Size lazım olan parayı dönüyor, beşli çetesine, yol müteahhitlerine, geçiş garantili köprülere, kur korumalı mevduatçılara veriyor, emekliye gelince yok diyor. O zaman emekliye para yoksa, 31 Mart’ta Tayyip Erdoğan’a ve adayına oy var mı? Demin hesabı yaptık. 5,5 çeyrek altın Tayyip Beyin geldiği seçim sandığında. Nerede bulursun, 31 Mart’taki seçim sandığında. Sandık orada ve mühür sende. Size güveniyoruz."

CEYHAN MİTİNGİ

"TÜRKİYE İTTİFAKI' VURGUSU

Özgür Özel, Osmaniye'nin ardından Ceyhan'da da miting düzenledi.

İYİ Parti seçmenine seslenen Özel, "Biz Ceyhan'da İYİ insanların, İYİ Partililerin, yakasında güneş olanların, oradan kopmuş ama gönlünde Atatürk sevgisi olanların oylarına talibiz" ifadelerini kullandı.

"Eski dosttan düşman olmaz" diyen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'ne hedef alan açıklamalarını eleştirdi. Özel, şunları kaydetti:

"Tayyip Bey ittifak ortağına, hem de Necmettin Erbakan hocanın oğluna methiyeler düzüyordu. Elini kaldırıyordu. Şimdi ittifak dışına çıktı, diyor ki 'cambaz bu' diyor. 'Bunlar dolandırıcı' diyor. Bugün birlikte, yarın ayrı olursun. Bir sayın Genel Başkanı 'zübük' demek şu demek; Tayyip Bey kimseyle samimi bir ilişki kurmuyor. Hep çıkar ilişkisi, bugün oyu ona verirsen ondan iyisi yok. Yarın biraz uzak durursan hemen hainsin, teröristsin... Bu kulaklar neler duydu, ne diyor; canınız sağ olusun. Çünkü biz sadece sosyal demokratların değil; milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, bütün demokratların oyuna talibiz."

Türkiye İttifakı mesajı veren Özel, "Bütün Adanalılar ile birlikte Adana İttifakı'yız, Türkiye İttifakı'yız" ifadelerini kullandı.