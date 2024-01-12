Özgür Özel Akhisar'da konuştu: "Değişime tüzüğümüzü değiştirerek başlayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Akhisar İlçe Başkanlığı’nda; "Önümüzdeki dönem 4-9 Eylül arası bir kurultay yapıyoruz. 4 Eylül’de Sivas Kongresi'nin yapıldığı salonda başlayacağız, 5 Eylül'de Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da Tüzük Komisyonu'muz son toplantısını yapacak. 6-7 Eylül’de tüzüğümüzü değiştirip demokratik hale getireceğiz. Örgütümüzü güçlendirip ön seçimi olmazsa olmaz noktaya getireceğiz. Ardından 8-9 Eylül'de de Program Kurultayı'mızın ilk toplantısını yapacağız. Ondan 3-4 ay sonra da partimizin programını değiştireceğiz. Değişim dediğimiz ve partimizi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getirmeye olan inancımızı önce tüzüğümüzü değiştirerek, ardından programımızı değiştirerek yapacağız. CHP'yi önce Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getirip ardından Türkiye'yi yöneten iktidar partisi haline getireceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da CHP Akhisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve partililer ile bir araya geldi. CHP lideri Özel, daha sonra Akhisar Belediyesi’ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile görüştü. Akhisar İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Özel, şunları söyledi:

"Akhisarlı CHP'liler yüksek bir örgütlülük bilincine sahip. Kongreleri ne kadar çekişmeli geçerse geçsin ardından hep birlikte partiye sahip çıkıyorlar. Bizim yönettiğimiz partide daha çok genç ve kadın göreceksiniz demiştik. Sağımda Akhisar İlçe Başkanım kadın, solumda Manisa İl Başkanı kadın. Partimizde bundan sonra da çok daha fazla kadın ve genci görev başında göreceksiniz.

Önümüzdeki dönem 4-9 Eylül arası bir kurultay yapıyoruz. 4 Eylül’de Sivas Kongresi'nin yapıldığı salonda başlayacağız, 5 Eylül'de Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'da Tüzük Komisyonu'muz son toplantısını yapacak. 6-7 Eylül’de tüzüğümüzü değiştirip demokratik hale getireceğiz. Örgütümüzü güçlendireceğiz, ön seçimi olmazsa olmaz noktaya getireceğiz. Ardından 8-9 Eylül'de de Program Kurultayı'mızın ilk toplantısını yapacağız. Ondan 3-4 ay sonra da partimizin programını değiştireceğiz. Değişim dediğimiz ve partimizi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getirmeye olan inancımızı önce tüzüğümüzü değiştirerek, ardından programımızı değiştirerek yapacağız. CHP'yi önce Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getirip ardından Türkiye'yi yöneten iktidar partisi haline getireceğiz.

Yüzüncü yılın son seçimini çok istedik ama kazanamadık. Ancak ikinci yüzyılın ilk seçimini kazanmak, Atatürk'ün ilk yüzyılda yaptığı gibi ikinci yüzyılda da partiyi iktidar, Türkiye'yi de dünyanın en güçlü, en saygın devletlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız."