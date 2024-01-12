Özgür Özel: Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart Erdoğan'a ders olacak

CHP lideri Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Özel, ekonomiyi eleştirdi, yerel seçimlere dikkati çekti. Özel, "TÜİK, Erdoğan'ın bir dediğini iki etmiyor ama esnafı perişan ediyor. Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart, Erdoğan'a ders olacak" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Özel, burada yaptığı konuşmada enflasyon verilerine dikkat çekerek Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştirdi. Özel, "TÜİK, Erdoğan'ın bir dediğini iki etmiyor ama esnafı perişan ediyor" dedi.

Ekonomiyi eleştiren Özel, "Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart emekçiye sırt dönmenin, yoksulluk sorununu çözmemenin bedelini gösterecek. Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart, Erdoğan'a ders olacak" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Genel seçimlerde ülkenin bütün sorunlarını çözmeye taliptik ama küçük bir farkla kaybettik. Önümüzde yerel seçimler var, insanlar oy verirken korkutuldular."