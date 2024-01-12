Özgür Özel’den liderlere Can Atalay mektubu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti liderlerine ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına yönelik bir mektup yazdı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen cezaevinde tutulmasının 'bardağı taşıran son damla' olduğunu belirten Özel, herkesi pazar günü gerçekleştirecekleri mitinge davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti liderlerine ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına yönelik bir mektup kaleme aldı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, AYM'nin iki hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutulmasını 'bardağı taşıran son damla' nitelendiren Özel, herkesi pazar günü gerçekleştirecekleri mitinge davet etti.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre mektup, Meclis’te temsil edilen muhalefet partileri liderlerinin yanı sıra Memleket Partisi ve SOL Parti’nin de aralarında bulunduğu siyasi partilerin liderlerine, ayrıca KESK, DİSK, TÜRK İŞ, TMMOB, Birleşik Kamu İş, Türkiye Barolar Birliği'nin de aralarında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütünün başkanlarına gönderildi.

"Can Atalay’ın hukuksuz yere cezaevinde bırakılmasının bardağı taşıran son damla olduğu düşüncesiyle..." ifadelerini kullanan Özel herkesi pazar günü gerçekleşmesi planlanan mitinge davet etti.

Özel, mektubuna şu ifadelerle başladı: “21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, ülkemizi bir devlet krizinin, anayasal bir krizin içine bile isteye sürüklediği günlerden geçiyoruz. Ülkemiz tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir biçimde bir Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin yapılmadığı, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin yargı kararlarına, hukuka ve anayasaya rağmen cezaevinde esir tutulduğu günlerden geçiyor.”

‘OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR OLAĞANÜSTÜ TEPKİLER GEREKTİRİR’

Olağanüstü durumların olağanüstü tepkiler gerektirdiğini belirten Özel, “Bu çerçevede 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Ankara Tandoğan’da ‘Sahip Çıkıyoruz’ çağrısıyla anayasaya, demokrasiye, cumhuriyete, emeğe, barışa ve özgürlüğe sahip çıkmak amacıyla bir miting düzenliyoruz. Sayın Can Atalay’ın hukuksuz yere cezaevinde bırakılmasının bardağı taşıran son damla olduğu düşüncesiyle, iktidar partisinin yarattığı anayasasızlaştırma sürecine siyasi parti ayrımı gözetmeksizin hep birlikte karşı durmak maksadıyla sizleri de mitingimize davet etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Mektup, “Pazar günü Ankara’daki varlığınızın toplumsal muhalefeti güçlendireceğine olan inancımla selam ve saygılarımı sunarım” ifadeleriyle sona erdi.