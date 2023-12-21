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Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu heyeti ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ile görüştü.

Güncel
  • 21.12.2023 14:30
  • Giriş: 21.12.2023 14:30
  • Güncelleme: 21.12.2023 14:35
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu heyeti ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ve beraberindeki heyet ile görüştü.

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Mehmet Tüm eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

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