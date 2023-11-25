Özgür Özel, Bosna Hersek'te 'Sonsuz Ateş Anıtı'na çiçek bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'teki temaslarına bugün de devam ediyor.

CHP Genel Başkanı olduktan sonra Kuzey Kıbrıs'ın ardından ikinci yurtdışı gezisinde dün Bosna Hersek'e giden Özgür Özel, ziyaretlerine bugün de devam ediyor.

CHP lideri Özel, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da '25 Kasım Devlet Günü' dolayısıyla düzenlenen törende 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden sivil ve askerlerin anısına 'Sonsuz Ateş Anıtı'na çiçek bırakarak dua etti.

Özel, törenin ardından Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Dr. Denis Becirovic ile sohbet etti.

Özgür Özel daha sonra da Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Özel dün de Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i ve Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Nermin Nikšic'i ziyaret etmişti.

Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Gökçe Gökçen, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Aydın Milletvekil Bülent Tezcan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan eşlik ediyor.