Özgür Özel: CHP İstanbul İl Kongresi'nin üç sonucu olacak

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İstanbul İl Kongresi'nin üç sonucu olacağını belirterek, "Ben İstanbul seçiminin sayısal sonuçlarından ya da yaratacağı psikolojik etkiden çok ortaya koyduğu profil tercihini önemsiyorum" dedi. İYİ Parti'ye ittifak mesajı veren Özel, "Onlar açısından da bizim açımızdan da ittifak yapmayıp, karşılıklı kaybettirmek harakiri yapmak olur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Yozgat İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, kurultay öncesi ilk il ziyaretini Yozgat'a gerçekleştirdiğini, ulaşabildikleri kadar ile gideceklerini söyledi.

Özellikle kongrelerine katılamadığı illeri mutlaka ziyaret etmek istediğini dile getiren Özel, CHP'yi baba evi olarak gördüğünü, Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçe ve beldelerinde CHP'lilerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin baba evlerinin bulunduğunu belirtti.

"FİLİSTİN'DE BÜYÜK BİR ACI VAR"

Özel, Filistin ve İsrail'in karşılıklı saldırılarına değinerek, "Filistin'de kan akıyor ve Filistin'de büyük bir acı var. Şüphesiz olaylar, Hamas'ın kınadığımız ve sivilleri de hedef alan daha doğrusu hedef gözetmeden sivil yerleşim birimlerine yaptığı saldırıyla, terör eylemleriyle yeniden başladı. Ancak İsrail'in Filistin üzerindeki işgali ve Filistin halkının uzun süredir uğradığı şiddet, işgal ve yaşanan mezalimi bir kez daha kınıyoruz. Her iki tarafa birden sivillerin hedef alınmamasını, bunun bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kanın durmasını ve uluslararası toplumun müzakerelerin önünü hızla açmasını ve uzun yıllardır süren işgal ve zulmün de son bulmasını İsrail ya da Filistin vatandaşı tek bir sivilin kanının akmamasını, annelerin gözünün yaşlı kalmamasını temenni ederiz" diye konuştu.

"DEĞİŞİMİN HEM KARARLI HEM VEFALI OLMASI GEREKLİDİR"

Özel, 14-28 Mayıs seçimlerinde iki büyük üzüntü yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Seçimin öncesinde, sırasında örgütümüzle ilgili eksiklikler oldu. Bundan sonraki süreçle ilgili yapılması gerekenleri bir öz eleştiri ve parti içinde yoğun bir değerlendirme yapılan, doğruları biriktiren, yapılan yanlışları terk eden bir anlayışa kavuşması gerekiyordu. 15 Haziran günü ben şunu söyledim, 'Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir değişim içinde olması gereklidir.' Bu değişimin hem kararlı hem vefalı olması gereklidir. Bugüne kadar kurduğumuz her cümle, kullandığımız üslup ve içinde bulunduğumuz bütün şartlar ve kadrolarımızın bu noktadaki hassasiyetini hep birlikte takip ettik, takip etmeye de devam edeceğiz. Kimse bizden geçmişteki bazı kötü örneklerinde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kırıp dökerek, yakıp yıkarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'nı kamuoyu önünde rencide ederek bir muhalefet ve farklı bir rekabet beklemesin. Biz buna partimizi zora düşürmeden ama doğru bildiklerimizi söyleyerek, eksik gördüklerimizi dile getirerek devam edeceğiz."

İSTANBUL İL KONGRESİNİN 3 SONUCU

İstanbul İl Kongresi'nin üç sonucu olacağını dile getiren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir tanesi bir sayısal sonucu var. Bugün onunla meşgul olacak değiliz. O, kurultay günü, oyların sayılacağı bir şey. İkincisi, bir psikolojik sonucu var. Bütün Türkiye'nin merak ettiği bir kongreydi ve onun bir rüzgarının Anadolu'ya ve Anadolu'da yaşananların Trakya'ya bir yansıması olacak. İstanbul'a da bir yansıması olacak. Ama üçüncüsü, İstanbul bir tercihte bulundu. İstanbul, Türkiye'deki 6 delegeden birini belirleyen bir il. Mesela tercih ettiği il başkanı 50 yaşında önceki görevlerinde başarılı olmuş, partisine hizmet etmiş, bir üst göreve ilk kez talip olan ve konuşması boyunca İstanbul'u daha iyi nasıl yöneteceğini anlatan genç bir adayı İstanbullular göreve getirdiler. Ben İstanbul seçiminin sayısal sonuçlarından ya da yaratacağı psikolojik etkiden çok ortaya koyduğu bu profil tercihini önemsiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım'da yapacak olduğu kurultayın da hem bir gençleşmenin, bir yenilenmenin ve bütün politikaları danışmanlarıyla birlikte belirleyen ve Recep Tayyip Erdoğan gibi atanmışlarla karar verip yol alan bir anlayış yerine seçilmişlerle, parti meclisiyle, milletvekilleriyle, il başkanlarıyla ve ilçe başkanlarıyla ve delegasyonlarıyla karar aldığı, sözün, kararın, yetkinin buralardan kullanıldığı bir sürecin başlamasının hepimizin Halk Partisi'nin ilk başta, sonra da Türkiye'nin özlediği yarınları başlatacağını düşünüyoruz. Bundan sonra baktığınızda yanımızda yeni yüzler göreceksiniz, genç yüzler göreceksiniz, daha çok kadın göreceksiniz ve bizim yönetim kadrolarımıza baktığınızda örgütümüzün kendini görebildiğini göreceksiniz."

İYİ PARTİ'YE İTTİFAK MESAJIÖte yandan Özgür Özel, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a yaptığı açıklamada, İYİ Parti'ye ittifak mesajı verdi.



"Ankara, İstanbul’u kaybetmenin maliyetine ne CHP katlanabilir, ne kaybettiren katlanabilir" diyen Özel, "İYİ Parti seçmeninin yüzde 90’a yakını AK Parti’yle işbirliğine sıcak bakmıyor. Ve belli sorulara verdiği cevaplardan, CHP seçmeninden çok farklı düşünmediği ortada. O yüzden seçmenin taleplerine rağmen bir şey yapılmaz" ifadelerini kullandı.



Özel, şöyle devam etti: "Onlar açısından da bizim açımızdan da ittifak yapmayıp, karşılıklı kaybettirmek harakiri yapmak olur. Siyasette harakiri diye bir şey yok. Kazanamayacağını bile bile tabanının daha reaksiyon duyduğu bir partiye kazandırmanın ağır maliyetleri var. Ama bunu sadece İYİ Parti’nin sırtına yük olarak vurmayı da doğru bulmam. Oturulup konuşulacak, yeni bir yol bulunacak."