Özgür Özel, CHP'nin önceki genel başkanlarının yeni yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarının yeni yılını kutladı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin önceki genel başkanlarına telefon ederek yeni yıllarını kutladı.
Özgür Özel, CHP'nin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüştü.
Özel, önceki CHP liderlerinin yeni yıllarını kutlarken sağlıklı ve huzurlu bir 2024 dileklerini iletti.
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