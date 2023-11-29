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Özgür Özel, CHP Tokat İl Örgütü ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz başkanlığındaki CHP Tokat İl Örgütü heyeti ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Güncel
  • 29.11.2023 19:42
  • Giriş: 29.11.2023 19:42
  • Güncelleme: 29.11.2023 19:46
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, CHP Tokat İl Örgütü ile bir araya geldi
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz başkanlığındaki ilçe başkanları, belediye başkanları ve il yönetiminden oluşan CHP Tokat İl Örgütü heyetini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

 Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

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