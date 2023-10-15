Özgür Özel: "CHP’de bir şeyler değişiyor" dedirtecek bir hareket ile yürümemiz lazım

CHP'nin Düzce İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Bir öz eleştiri ve partinin ikinci yüzyılda, birinci yüzyılda olduğu gibi yeni kurucu kadrolarla, gençlerle ve topluma "CHP’de bir şeyler değişiyor" dedirtecek bir hareket ile yürümemiz lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Düzce İl Kongresi'ne katıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, "Bu partiye bir kez daha seçim yenilgisi yaşattıramayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bir öz eleştiri ve partinin ikinci yüzyılda, birinci yüzyılda olduğu gibi yeni kurucu kadrolarla, gençlerle ve topluma "CHP’de bir şeyler değişiyor" dedirtecek bir hareket ile yürümemiz lazım" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Bilhassa Sayın Genel Başkanımıza haksızlık ve vefasızlık etmeden, onun taşıdığı kimliklere saygılı, başta Genel Başkanlık kimliğine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturuyor. Ama hem genel başkana vefasızlık etmeden hem partide kaybedecek bir kişi olduğunu bile düşünmeden bir şey yapmak gerekiyor. Farklı düşündüğümüz arkadaşlarla, nezaket ile ama net bir şeklide ayrıştık."

"Dünya kadar saldırı var, laiklik tehdit altında" diyen Özel, "Bunu eğitim sendikalarına bırakalım. Bu konuda barolar açıklama yapsın. Biz bir şey söylersek yanlış anlaşılır, oyuna gelmeyelim diye diye oyuna gelme oyununa gelip, dünya kadar taviz vermeyen, başta laiklik altı oku canı gibi savunan bir partiye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.