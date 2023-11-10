Özgür Özel: CHP’ye saygılı davranan herkes, aynı saygıyı görecektir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'de düzenlenen devlet törenine katıldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Özel, "CHP’ye saygılı davranan herkes, aynı saygıyı görecektir" dedi.

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'de düzenlenen devlet törenine katıldı. Özel burada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer parti liderleriyle ilk kez CHP Genel Başkanı sıfatıyla görüştü.

Anıtkabir’de düzenlenen resmî törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “Biz CHP olarak, muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ancak ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP’ye saygılı davranan herkes, aynı saygıyı görecektir” diye konuştu.

Erdoğan ile tören öncesinde konuşup konuşmadığının sorulması üzerine Özel, "Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık" dedi.

"MERAL HANIMI GÖREMEDİĞİM İÇİN ÜZÜLDÜM"

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuşup konuşmadığı sorusuna ise "Meral Hanım’ı göremedim. Dönemedim o tarafa doğru, kalabalıktı. Ondan dolayı da üzüldüm, Meram Hanım ile merhabalaşmak istiyordum" yanıtını verdi.

"DEVLET BEY İLE MERHABALAŞTIK"

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayırlı olsun dileklerinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise "Devlet Bey ile merhabalaştık. Hatır sorduk. 10 Kasım olduğu için bir matem günü. Yine, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımızla burada görüşme imkânı oldu ama Cumhuriyet’in 100. yılında 10 Kasım’da bu büyük matemde; siyasi parti farklılıklarının, siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda olmak gerekiyor. Ata’nın huzurunda siyasi rekabet olmaz" ifadelerini kullandı.