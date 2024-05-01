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Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı

CHP lideri Özgür Özel, 1 Mayıs dolayısıyla paylaştığı mesajda "İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 01.05.2024 12:16
  • Giriş: 01.05.2024 12:16
  • Güncelleme: 01.05.2024 12:34
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı
Fotoğraf: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

İşçi sınıfı mücadelesine destek vereceğiz diyen Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mücadelemiz işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi #1Mayıs'ları yaşadıkları günler için...

İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz...

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!"

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