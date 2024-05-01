Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı
CHP lideri Özgür Özel, 1 Mayıs dolayısıyla paylaştığı mesajda "İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
İşçi sınıfı mücadelesine destek vereceğiz diyen Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Mücadelemiz işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi #1Mayıs'ları yaşadıkları günler için...
İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz...
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!"
Mücadelemiz işçilerin haklarını aldıkları ve tam anlamıyla bayram gibi #1Mayıs'ları yaşadıkları günler için...— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 1, 2024
İşçi sınıfının mücadelesine olanca gücümüzle destek vereceğiz...
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!#Yaşasın1Mayıs! pic.twitter.com/qFASDBRc5c