Özgür Özel'den 14 Mart mesajı
CHP Genel Başkanı Özel, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Özel, sağlıkta şiddetin sona ermesi temennisinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği, hekimlerin siyasi iktidar eliyle tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği günlerin geleceği ümidiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Sağlıkta şiddetin sona erdiği,— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 14, 2024
Sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği,
Hekimlerin siyasi iktidar eliyle tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği günlerin geleceği ümidiyle #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum. pic.twitter.com/gY7w0Ofugx