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Özgür Özel'den 14 Mart mesajı

CHP Genel Başkanı Özel, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Özel, sağlıkta şiddetin sona ermesi temennisinde bulundu.

Güncel
  • 14.03.2024 14:34
  • Giriş: 14.03.2024 14:34
  • Güncelleme: 14.03.2024 14:38
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den 14 Mart mesajı
Fotoğraf: Depophotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği, hekimlerin siyasi iktidar eliyle tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği günlerin geleceği ümidiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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