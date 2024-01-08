Özgür Özel'den 14 Ocak mitingine çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Demokrasiye, anayasaya, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak saat 13.00’te Ankara'ya mitingimize davet ediyoruz” dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), 4 Ocak'taki toplantısında; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay hakkında AYM’nin verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymamasının ardından miting yapılması kararı almıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu pazar “Sahip çıkıyoruz” sloganı ile düzenlenecek Ankara mitingine katılması için vatandaşa çağrı yaptı. Özel’in bu akşam X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Demokrasiye, anayasaya, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak saat 13.00’te Ankara'ya mitingimize davet ediyoruz. Sahip çıkıyoruz.”