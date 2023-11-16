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Özgür Özel'den Ahmet Kaya paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Kaya'nın vefatının 23'üncü yılı için bir mesaj yayımladı. Özel mesajında, "dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi" ifadesine yer verdi.

Güncel
  • 16.11.2023 20:20
  • Giriş: 16.11.2023 20:20
  • Güncelleme: 16.11.2023 20:23
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Ahmet Kaya paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Kaya'nın vefatının 23'üncü yılı için bir mesaj yayımladı. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan #AhmetKaya'yı saygıyla anıyorum."

Ekrem İmamoğlundan Ahmet Kaya paylaşımı
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