Özgür Özel'den Ahmet Kaya paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Kaya'nın vefatının 23'üncü yılı için bir mesaj yayımladı. Özel mesajında, "dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi" ifadesine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Kaya'nın vefatının 23'üncü yılı için bir mesaj yayımladı. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan #AhmetKaya'yı saygıyla anıyorum."
Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan #AhmetKaya'yı saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/EZulzP0lM3— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 16, 2023
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