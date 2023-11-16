Özgür Özel'den Ahmet Kaya paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Kaya'nın vefatının 23'üncü yılı için bir mesaj yayımladı. Özel mesajında, "dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi" ifadesine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Kaya'nın vefatının 23'üncü yılı için bir mesaj yayımladı. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan #AhmetKaya'yı saygıyla anıyorum."