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Özgür Özel'den Akşener'e başsağlığı mesajı

Özgür Özel, Meral Akşener'e, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen için başsağlığı diledi.

Güncel
  • 03.02.2024 12:11
  • Giriş: 03.02.2024 12:11
  • Güncelleme: 03.02.2024 12:16
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Akşener'e başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası hayatını kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlı diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Mualla Özen'in cenazesi bugün ikindi saatlerinde İzmit'in Gündoğdu köyünden kalkacak.

Meral Akşenerin ablası Mualla Özen hayatını kaybetti
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