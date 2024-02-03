Özgür Özel'den Akşener'e başsağlığı mesajı
Özgür Özel, Meral Akşener'e, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen için başsağlığı diledi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası hayatını kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlı diledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 3, 2024
Mualla Özen'in cenazesi bugün ikindi saatlerinde İzmit'in Gündoğdu köyünden kalkacak.
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