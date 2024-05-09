Özgür Özel'den 'atama' açıklaması: "Ufak hatalar oluyor, hepsini geri aldırtıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa, Balıkesir, Kırşehir ve Yüreğir’de tespit edilen ve daha sonra geri alınan akraba atamalarına ilişkin, "Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi onlar kir göstermiyor, biz tertemiz bir partiyiz... Ufak tefek atama hataları oluyor, tek tek hepsini geri aldırtıyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bursa, Balıkesir, Kırşehir ve Yüreğir’de ortaya çıkan ve daha sonra geri alınan akraba atamaları üzerinden başlayan tartışmaları bir kez daha değerlendiren Özel, bu konularda hata yapma şansları olmadığını söyledi.

Partililerini, "CHP’li belediyeler bizlerin çocuklarının torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir" sözleriyle uyaran Özel, şöyle konuştu:

"Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi onlar kir göstermiyor, biz tertemiz bir partiyiz bembeyaz bir kağıt gibi, üzerine kurşun kalemi kondursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağız."

"HEPSİNİ GERİ ALDIRTIYORUM"

Atamalara ilişkin bazı hataların yapıldığını ancak kendisinin bu kararları geri aldırttığını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Biz bu ülkenin geleceğini kurdurmak için burada kişisel taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız gerekiyor. Ufak tefek atama hataları oluyor, tek tek hepsini geri aldırtıyorum. En iyi o işi yapacağını düşündüğü kişi çok yakın bir partilinin, bir yakınımızın yakını oluyor, Bursa’da Balıkesir’de Adana’da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş yıllardır hukuk mücadelesi veren, başkalarının 500 bin liraya yaptığı işi 3 kişi 1020 bin liraya yapacaklarmış ama eşi partide görevli diye onu da aldırdım."