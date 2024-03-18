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Özgür Özel'den Bahçeli'ye tebrik ve 'geçmiş olsun' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dün yapılan kongresinde tekrar genel başkan seçilen MHP lideri Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.

Güncel
  • 18.03.2024 13:47
  • Giriş: 18.03.2024 13:47
  • Güncelleme: 18.03.2024 13:54
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Bahçeli'ye tebrik ve 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Özel, partisinin 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'yi teşekkür etti.

Özel, bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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