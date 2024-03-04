Özgür Özel'den 'beşli çete' vurgusu: 31 Mart'ın çok daha büyük bir önemi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalışan ile emeklilerin karşı karşıya olmadığını belirterek, "Emeklinin karşısındakiler bugün hak etmediği ihaleleri alan yandaş müteahhitlerdir, beşli çetelerdir" dedi. 31 Mart seçimlerinin çok daha büyük bir anlamı olduğunu kaydeden Özel, "Türkiye İttifakı' vurgusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz’da STK temsilcileri ile buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayı enflasyon verilerini değerlendiren Özel, "Şubat ayı enflasyonu 4.5 puan artmış. Kime göre? Artış çok yüksek ama bu artış bile TÜİK’e göre. Neyin baş harfleri? Tayyip’i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip’i üzmeyen istatistik kurumu, yıllık enflasyonu yüzde 67 olarak belirledi. Bugün itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 67. Gerçek enflasyon kaç? Gerçek enflasyon yüzde 130" diye konuştu.

"ÇALIŞANLA EMEKLİ KARŞI KARŞIYA DEĞİL"

"Peki emekli ne zam aldı?" diye soran Özel, "Yüzde 33. 7500’den 10 bin lira yaptılar. Memur ne aldı, işçi ne aldı yüzde 49. TÜİK doğru söylüyor bile olsa yüzde 20’ye yakın, yüzde 18 memurun ve işçinin cebinden para çalındı. İş emekliye geldiğinde bu sefer rakam yüzde 34, cepten çalınan para. Ve Tayyip Erdoğan iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugünkü hesapla 25 bin liraya geliyor. Bugün 10 bin lira" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Çalışanla emekli karşı karşıya değildir. Yan yanadır, peş peşedir. Bugünün emeklisi dünün çalışanıdır. Yani emeği var emeklinin bu ülkede. Çalışan da yarının emeklisidir. Emeklinin karşısındakiler çalışanlar olamaz, emeklinin karşısındakiler bugün hak etmediği faiz kazancını elde edenlerdir. Bugün hak etmediği ihaleleri alan yandaş müteahhitlerdir, beşli çetelerdir."

31 MART'IN ANLAMI

"31 Mart seçimleri elbette yerel seçimler ve insanlar kendi ilçelerini, kendi şehirlerini, beldelerini kimin yöneteceğine karar verecekler" değerlendirmesinde bulunan Özel, "Ancak 31 Mart seçimlerinin çok daha büyük bir önemi var" dedi.

Özel, şunları anlattı:

"Geçen 14 ve 28 Mayıs’ta iktidarı değiştirmeye, yani uzun yıllardır Türkiye’de iktidarda bulunan ve geniş kesimlerin, özellikle emekçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, esnafların, birikmiş sorunlarını çözmek bir yana artık onlar açısından hayatı katlanılamaz hale getirmiş olan bir iktidarı değiştirmeye çok yaklaşmıştık. Yüzde 51’e 49 sayılabilecek bir sonuçla ancak ikinci turda, devletin bütün gücüyle ve Türkiye coğrafyasının çeşitli bölgelerinde baskılarla, CHP’nin büyük ittifakta buluştuğu, genel başkanını aday yaptığı ve çok ciddi halk desteğini aldığımız halde iktidarı değiştiremediğimiz süreci hep birlikte yaşadık. O süreçte hatırlarsanız, yokluk, zamlar, enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı bugünkü kadar olmasa can yakıyordu. Ama seçmenlere şunu söylediler. Evet, belki yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, geleceğinden endişelisin ama tehlike büyük bize oy vermelisin. Biz olmazsak bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler, ezanı susturacaklar gibi büyük yalanlara sarıldılar."

YEREL SEÇİM MESAJI

"Her geçen gün daha çok korkuya daha çok baskıya daha çok zulme sarılan Cumhur İttifakının karşısında biz hiç öyle zayıf değiliz" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Onların karşısındaki ittifakın adı bu sefer evet Millet İttifakı değil ama çok daha güçlüsü var. Türkiye ittifakı var, Türkiye ittifakı. Türkiye ittifakı kimden oy alır? Türkiye ittifakı, Türkiye’yi seven herkesten oy alır. Milli takım gol atınca sevinen herkesten oy alır. Filenin sultanları şampiyon olduğunda ağlayandan, kızlarımız ağlarken gırtlakları düğümlenen herkesten oy alır. Türkiye ittifakı, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleriyle, ay yıldızlı al bayrağıyla, vatanını, ülkesini, milletini sevenleriyle biz Türkiye’yi kucaklamaya, Türkiye’yi kurtarmaya, Türkiye’deki sıkıntı çeken herkesi kucaklamaya geliyoruz.”