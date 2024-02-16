Özgür Özel'den "Cemil Tugay" mesajı

CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'de Halk Buluşması'nda yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi. Halka seslenen Özel, "Birleşin ve kentlerinizi tek adamdan koruyun" diye konuştu. Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı da sahneye davet eden Özel, "Cemil Tugay'ı size emanet ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Dikili'de Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere dikkat çeken Özel, tüm aday adaylarının partisi için çok önemli olduğunu ve bir tercih yapmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

"ÇOK ÇALIŞACAK, BAŞARACAKLAR"

Aday için üzerine en kısa konuştukları şehrin Dikili olduğunu söyleyen Özel, "Çünkü Adil Kırgöz belediyenin mali tablosunu düzeltmiş, eksik kalan hizmetleri tamamlamış, yeni projeleri bitirmiş, bunu size iyi anlatmış ve sizlerden de seçildiğinde çok yüksek seviyede destek almış durumdaydı" diye konuştu.

Devamla büyükşehir adayı Cemil Tugay'la ilgili mesjlar veren Özel, "CHP profil anketlerinde ortaya çıkan işi gücü İzmir olacak, Konak, Karşıyaka, Balçova, Dikili olacak, sorunları doğru tespit edecek, sakin, kararlı, büyük projeleri kararlılıkla iyi planlayarak yapacak, en üst düzeyde hizmet vermesi istenen, geçmişi başarılı birini belirlemek için Cemil Tugay karşınızda. Bundan sonra daha önce olduğu gibi Kırgöz’ün işi gücü Dikili, Tugay’ın işi gücü İzmir olacak. Çalışacak, başaracak, yüzleri güldürtecekler" dedi.

Özel, devamla şunları söyledi:

"2019'da seçime ittifakla girmiştik. CHP'nin yanında ittifak ortağı partiler vardı. Onların desteği vardı. Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik, gayret ettik ancak başarılı olamadık. Herkesin kendince ve hak verdiğimiz saygı duyduğunuz gerekçeleri var. Ancak önümüzde bir seçim var ve seçimde beklentisi olanlar da var.

Recep Tayyip Erdoğan, rejime kast eden anayasa değişikliği ile tek adamlık yetkilerini ele aldığında hepimiz çok karamsardık. Ancak seçmen 2019'da bu orantısız gücü dengeledi. Bu sistem 1 kişiyi seçiyor ve her şey o kişi karar veriyor. Böyle olunca umutsuzluk büyük heyecana dönüştü.

"BİRLEŞİN KENTLERİNİ TEK ADAMDAN KORUYUN"

14 yaşında çadır kurduğum şehirden sesleniyorum; Gör bakalım Recep Tayyip Erdoğan millet teslim oluyor mu olmuyor mu! İttifak, Ankara’da yok. Bir anlaşma yapamadık. Bu seçimlere kendi adaylarımız ile giriyoruz ancak geçen seçimleri kazandığımız seçmen yerli yerinde duruyor. O seçmen yüreğinde vatan, millet sevgisi olan, saraya itirazı olan, tek adam rejimine itirazı olan seçmen. O seçmen hala Dikili, İzmir, Ankara, İstanbul ve 81 ilde.

Bütün demokratlar, birleşin kentlerini tek adamdan koruyun, cumhuriyeti koruyun. Birleşiyoruz ve hep birlikte kazanıyoruz. İzmir, Dikili gençlerin kadınların her saatte kadınların ve gençlerin duyabildiği kimsenin kimseye kötü gözle bakmadığı güvenli kentler olmaya devam edecek. Bunun teminatı sizlersiniz. Biz iyi insanlara güveniyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde bizimle olan Dikili, İzmir ittifakını kuranlara güveniyoruz. Türkiye ittifakına güveniyoruz."