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Özgür Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına 'Erdoğan' telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi partisinin eski genel başkanlarını arayarak görüş alışverişinde bulundu.

Güncel
  • 01.05.2024 17:30
  • Giriş: 01.05.2024 17:30
  • Güncelleme: 01.05.2024 17:34
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına 'Erdoğan' telefonu
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde partinin önceki genel başkanlaı; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak görüştü.

Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.

Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

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