Özgür Özel'den emekliye ikramiye açıklaması: Pansuman tedbirler sorunu çözmez

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmayan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını açıklamasının ardından CHP'li Özgür Özel, "Pansuman tedbirler sorunu çözmeye yetmez. Gelin kanun teklifimizi görüşelim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor. Gelin emekli maaşlarını artıracak kanun tekliflerimizi bir an önce görüşelim" dedi.

Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, "Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmadan alacağınız pansuman tedbirler, bu sorunu çözmeye yetmez. Gelin emekli maaşlarını artıracak kanun tekliflerimizi bir an önce görüşelim" dedi.

Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor.



En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmadan alacağınız pansuman tedbirler, bu sorunu çözmeye yetmez.



Gelin emekli maaşlarını artıracak kanun tekliflerimizi bir an önce görüşelim. https://t.co/ECbT9qMCzZ — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 9, 2023

ERDOĞAN'IN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yağtığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemenin kasım ayında yapılacağını söyleyen Erdoğan, çalışan emeklilerin uygulamadan muaf olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Yılbaşında emeklilerin durumunu yıl başında yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.