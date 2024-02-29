Özgür Özel'den Erdoğan'a: "Bu kadar sıkıntı varken, 'Ülke iyi gidiyor' diyen yönetici değildir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmangazi İlçe binası açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi. Özel, "Tayyip bey, ben diyorum 10 bin lira emekliye yetmiyor, sen 'Büyüdük' diyorsun. Eğer 10 bin liralık emekli halinden memnunsa; 16 bin 250 lira olmuş açlık sınırı, 17 bin lira alan asgari ücretli halinden memnunsa; köylüler, çiftçiler halinden memnunsa; şu Bursa esnafı halinden memnunsa; gençler, işsizler halinden memnunsa o zaman oyu sana versinler. Ama yokluk, işsizlik, enflasyon varsa ve bu ülkedeki herkes büyük bir ıstırap içindeyse o zaman 31 Mart'ta sana gerekli cevabı sandıkta verecekler. Bu kadar sıkıntı varken, 'Ülke iyi gidiyor' diyen yönetici, yönetici değildir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da CHP Osmangazi İlçe binasının açılışına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın ve Osmangazi ilçe yönetimi ile beraber konuşan Özel, şunları söyledi:

"BURSA'DA TALANI BİTİRECEK, MEGA PROJEMİZ: ALİNUR AKTAŞ'I GÖNDERİYORUZ, MUSTAFA BOZBEY'İ GETİRİYORUZ"

"Yerel seçimlerde geçen sefer de çok istediniz ama küçük bir farkla kaybettik. Bursa'da bu sefer Mustafa Bozbey inşallah. 30 Ağustos'a, 29 Ekim'e, Atatürk'e, Türkan Saylan'a, Uğur Mumcu'ya laf edene nefes harcamaya gerek yok, yazıklar olsun. Biz bir sürü proje tanıttık, en büyük projeyi ben açıkladım, bir daha açıklıyorum. Bursa'da trafiği de düzeltecek, yoksullara sahip çıkacak, yeşili artıracak, talanı bitirecek, Bursa'nın kent kimliğini ön plana çıkaracak, Bursaspor'u şampiyon yapacak mega projemiz şu: Alinur Aktaş'ı gönderiyoruz, Mustafa Bozbey'i getiriyoruz.

Erkan Aydın, Bursa'nın evladı. Buradaki köylerin her birinde adımı olan, çok iyi tanınan, karış karış çalışan, Meclis'te Bursa'nın ama özellikle dağın bütün sorunlarını dile getiren birisi, Osmangazi'nin evladı. Eğer Osmangazi'ye Erkan Aydın'ı getirirseniz Türkiye'de CHP'li belediyeler ve dünyada siyasi akrabalarımızın yönettiği çok güzel kentler var. Harika ve dağlık alanları olan, mesire yerleri olan ve kente çok önemli katkılar sağlayabilecek dünya projeleri, Dünya Bankası'nın fonları, bizim siyasi akrabalarımızın dayanışma fonları var.

"BİZ; YOKSULUNA, ESNAFINA, KÖYLÜSÜNE SAHİP ÇIKAN, FESTİVAL YASAKLANMASIN İSTEYEN CUMHURİYETÇİLERİZ

Bu ülkede yüzde 95 Atatürk'ü seviyorum diyor ama oy verdikleri, onun hatırasına sahip çıkmıyor, ona husumet duyuyor; onun 'milletin efendisi' dediği çiftçiye çektiriyor, alın terinin karşılığını vermiyor ama CHP bu seçimde Cumhur İttifakı'nın karşısında Türkiye İttifakı'nın içinde. 'Türkiye İttifakı'nın içinde kim var' derseniz, milli takım gol attığında sevinen kim varsa onlar var. İşine gelince Atatürk'e 'iki ayyaş' deyip, sıkıştığında 15 Temmuz'da resmini sallayanlardan değiliz. Kimse bize vatanseverlik, milliyetçilik taslamasın. Biz; yoksuluna, esnafına, köylüsüne sahip çıkan, bu ülkenin yarınlarında kimse aç kalmasın isteyen, çocuklar yatağa aç girmesin isteyen, işçiler sendikalı olsun, haklarını alsın isteyen, festival yasaklanmasın isteyen cumhuriyetçileriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında sarf ettiği, "Muhalefet, 'Yandık, bittik' diyordu. Ne oldu? Hani ekonomi kötüydü? Bakın yüzde 4,5 büyüdük" sözlerine ilişkin Özel, şunları söyledi:

"Tayyip bey, ben diyorum 10 bin lira emekliye yetmiyor, sen 'Büyüdük' diyorsun. Eğer 10 bin liralık emekli halinden memnunsa; 16 bin 250 lira olmuş açlık sınırı, 17 bin lira alan asgari ücretli halinden memnunsa; köylüler, çiftçiler halinden memnunsa; şu Bursa esnafı halinden memnunsa; gençler, işsizler halinden memnunsa o zaman oyu sana versinler. Ama yokluk, işsizlik, enflasyon varsa ve bu ülkedeki herkes büyük bir ıstırap içindeyse o zaman 31 Mart'ta sana gerekli cevabı sandıkta verecekler. Bu kadar sıkıntı varken, 'Ülke iyi gidiyor' diyen yönetici, yönetici değildir."