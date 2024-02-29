Meral Akşener: "Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a karşı bir düşmanlığım yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kahramankazan’da yerel seçimler için esnafı ziyaret etti. Akşener, “Seçimlere giderken sayın Erdoğan’a düşmanlık üzerinden yürümedim hiçbir zaman veya bugün sayın Özgür Özel’e de sayın Mansur Yavaş’a da sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik de herhangi bir düşmanlığım yok. Biz bir siyasi partiyiz. Sizin sesiniz olmak üzere kurulduk" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Kahramankazan ilçesini ziyaret etti. Akşener, İYİ Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol için esnaftan oy istedi.

Akşener’in esnaf ziyareti sırasında sohbet ettiği bir kadın yurttaş, “Hiç iyi değil, ortalık hiç iyi değil. Milletin gelsinler de dolaplarına baksınlar. Milletin evine baksınlar” diye dert yandı. Akşener, “Kadın kadının gözünü içine baktığında anlar doğru mu” diye yanıt verdi.

Geçtiğimiz 3 yıldır esnaf ziyareti yaptığını ve sadece esnafın problemlerini kamuoyuna taşıdığını belirten Akşener, bir dükkanda; “Şimdi yerel seçim var. Bu hanımefendiye, sizin kızınıza oy istemeye geldim. Oy verirseniz 2028’e giderken ihtiyaçlar, projeler anlamında söylüyorum o zaman o rekabet oluşur. Herkes benim gibi buraya gelir şu hareketi (eliyle selamlıyor) yapar gider. Onun için oylarınızı bu kıza verin. Verir misiniz” diye sordu, esnaftan “Tamam” yanıtı aldı.

Yine Akşener’in esnaf ziyareti sırasında bir kadın altılı masa ile ilgili, “Çıkarınızın peşinde koşmadınız o masayı dağıttınız, bizi bölenlere fırsat vermediniz” diye konuştu. Akşener, “Birisi de böyle bir laf ettiği zaman o da çok güzel” diye yanıt verdi.

Akşener, yurttaşın altılı masaya ilişkin sözleri sonrası, “Şimdi geçen defa bu tür konuşmalar oldu. O hanımefendiyi bu kanallar verecek mi emin değilim, göreceğim bu akşam” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL’E DE MANSUR YAVAŞ’A SAYIN EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK DE BİR DÜŞMANLIĞIM YOK”

Bir esnaf, Akşener’e; “Altılı masa yanlış mıydı” diye sordu. Akşener, şu yanıtı verdi:

“Ben altılı masanın kurulmasına dair itirazları olan bir şahıs değildim. Masayı biz mi kurduk hayır, davet aldık, o davete hayır demeli miydik? Seçimlere giderken sayın Erdoğan’a düşmanlık üzerinden yürümedim hiçbir zaman veya bugün sayın Özgür Özel’e de sayın Mansur Yavaş’a da sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik de herhangi bir düşmanlığım yok. Biz bir siyasi partiyiz. Sizin sesiniz olmak üzere kurulduk. İttifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye’de kurulduk, tek başına gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de belki ona bir cesaret bulamamış olabiliriz, çok dürüst konuşuyorum. Bize göre doğruydu size göre yanlışmış ki biz kazanamadık. Şimdi yalnız başımıza gidiyoruz. O dükkanlara girdiğimde siz haşlıyordunuz bugün de ‘niye yalnız giriyorsunuz’ diye başkaları haşlıyor, sürekli haşlanıyorum ben. Ama asıl mevzu şu; biz kendimizi sizin gözünüzde yalnız başımıza ederimiz nedir diye tarttırmak durumundayız.”

Esnafın, “HDP’ye PKK diyebiliyor musunuz” sorusuna; “Bugün adı DEM ondan evvel HDP idi, onlar bana hep faili meçhulcü dediler, en ağır hakaretleri ben o yapıdan yedim. PKK ile arasına mesafe koymayan, koyamayan, PKK’nın tanzim ettiği bir yapı olarak tarif ettim ben” yanıtı verdi.