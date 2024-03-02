Özgür Özel'den Erdoğan'a: Duyduğu ses, zenginlerin, fabrikatörlerin, patronların sesi

CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. 2014 yılında Soma'da yaşanan maden faciasını anımsatan Özel, "Madencilere verilen sözler tutulmadı" dedi, Soma'ya halkçı belediyeciliği getireceklerini söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylıklarıyla ilgili sözlerini eleştiren Özel, "Eğer emekliye para yoksa Erdoğan'a da oy yok. O emeklinin sesini duymaz, onun duyduğu ses hep zenginlerin, fabrikatörlerin, patronların sesi" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan maden faciasını anımsatarak başlayan Özel, "Madencilere verilen sözler tutulmadı" diye konuştu.

Şehre halkçı belediyeciliği getireceklerini kaydeden Özel, "Seçim akşamı kimseyi susturmayacağım. Soma'ya halkçı belediyeciliği getireceğiz" dedi.

ÇEDES TEPKİSİ

CHP olarak Atatürk’ün kurduğu partide siyaset yapmaktan büyük memnuniyet duydıklarını kaydeden Özel, "Laikliğe karşı, Atatürk’e karşı ne kadar adam varsa, hepsi ÇEDES’i savunuyor" dedi.

İzmir İl Müftüsünün, Menemen’de ÇEDES projesi kapsamında çocukları Nakşibendi şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürmesine tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman birileri Atatürk’ün adını anıyor ama çoğunlukla yaptıkları icraatlar Cumhuriyetin kurucu kadrolarına duydukları husumeti gösteriyor. ÇEDES diye bir proje var. Laikliğe karşı, Atatürk’e karşı ne kadar adam varsa, hepsi ÇEDES’i savunuyor. Biz bu projenin tehlikeli olduğunu söylüyoruz. Ne oldu biliyor musunuz? İzmir İl Müftüsü, ÇEDES projesi kapsamında küçücük çocukları aldı ve bir mezar ziyaretine götürdü. Kimin mezarına götürdü biliyor musunuz? Esat Erbili’nin mezarına götürdü. Esat Erbili kim? Menemen’de Asteğmen Kubilay’ın katlinden yargılanan, müebbet hapse çarptırılan, suçu sabit olan biri. Şimdi bütün Atatürkçülere diyoruz ki, bakın kardeşim bunlar gemi azıya aldılar. Asteğmen Kubilay’ın kafasını kesen adamın mezarına çocuğu götürenlerden bu memlekete fayda gelmez. Atatürk bize bunu öğütlüyor. Bana diyorlar ‘Sen Atatürk’le nasıl konuşuyorsun, Atatürk öldü.’ Bahçeli’ye söyledim; Atatürk, Bahçeli için öldü ama bizim için ölmedi, buramızda yaşıyor."

"ERDOĞAN'IN DUYDUĞU SES ZENGİNLERİN SESİ"

Devamla iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, emekli aylıklarına yapılan yetersiz zamlara tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın 'maliyet' açıklamalarını eleştiren Özel, "'Emekliye para verirsem çalışanlara maaş ödeyemem' diyor. Emekli ile çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Oysa bu sene beşli çeteden, zengin müteahhitlerden, holdinglerden, yandaşlardan alması gerekip de vazgeçtiği vergi bu para kadar. Yani beşli çeteye para var, emekliye para yok" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Bugün sadece Soma’da değil Türkiye’nin dört bir yanında televizyonlarının başına geçenler, televizyonlarda bir umut, müjde bekliyorlar. Bunu bekleyenler geçim sıkıntısı karşısında ezilenler. Hayat pahalılığı karşısında ezilenler, zamlardan ezilenler, en çok da kimler, emekliler. Bakın meydanlarda bunu soruyorum, meydanın çok önemli bir kısmı emekli. Canı yanıyor, meydanlarda, mitinglerde sesimi duyurayım diye buralara koşuyor. Elleri kaldırtıyoruz, 10 taneden 8 tanesi neredeyse 10 bin lira alıyor. 2 gün önce Türk-İş açıkladı. Açlık sınırı 16 bin 200 lira. Emekliler açlık sınırının 6 bin lira altında, geçinmeye zorlanıyorlar, zorluğa, felakete, açlığa sürükleniyorlar. Türk-İş açıklamış, tabii ortalamayı alıyorlar, süt 20 liradan 4,5 lira zamla 24,5 lira olmuş. Ortalama 1 litre süt fiyatı Türkiye’de. 1 ayda, peynir. Örnek aldıkları peynirin kilosu 250 liraymış, 1 ay sonra 32 lira zam gelmiş, 282 lira olmuş. Yoğurt, 65 liradan 6,5 lira zamla 72 lira olmuş. Dana kıyma 400 liraymış, 460 lira olmuş. Kuşbaşı et, 500 liraymış, 580 lira olmuş. Yani Türk-İş’in hesaplarına göre, DİSK’in hesabı filan değil. Son 1 ayda gıda enflasyonu bazı ürünlerde yüzde 15’leri bulmuş. Ama bizim emeklimize o kadar düşük bir enflasyon hesabı ile zam yaptılar ki yüzde 33 zam yaptılar, 7 bin 500 lirayı, 10 bin lira yaptılar ve açlığa sürüklediler. Ben ‘Emekliye para ver’ deyince, ‘Emekliye para verirsem çalışanlara maaş ödeyemem’ diyor. Emekli ile çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Oysa bu sene beşli çeteden, zengin müteahhitlerden, holdinglerden, yandaşlardan alması gerekip de vazgeçtiği vergi bu para kadar. Yani beşli çeteye para var, emekliye para yok. Yani lüks otomobillerine, dünyanın en pahalı makam aracına para var, emekliye yok. Uçan sarayına para var, yazlık sarayına para var, emekliye para yok. Diyor ki, ‘Eğer emekliye para yoksa, 31 Mart’ta oy da yok, öyle mi?’ Tayyip Erdoğan diyor ki ‘Emekliye para yok.’ Ben Tayyip Erdoğan’ın söylediğini söyleyeyim, siz de sana da oy yok deyin. Belki duyar. Duyar da bir şey yapar mı? Yapmaz, çünkü o garibanın sesini, ezilenin sesini, yoksulun sesini duymaz, onun duyduğu ses, hep zenginlerin, fabrikatörlerin, patronların sesi. Ona sesimizi 31 Mart günü duyuracağız hep beraber."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Emekliye verilecek bayram ikramiyesi miktarı beklentilerin altında kalırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam önerisine de kapıyı kapatmış, yurttaşlardan 'sabır' istemişti.

Erdoğan, "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum" diye konuşmuştu.